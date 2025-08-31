Вторая попытка: флотилия Греты Тунберг вышла прорываться в Сектор Газа
Гуманитарная флотилия экоактивистки Греты Тунберг отправилась из испанской Барселоны в направлении Сектора Газа. Это будет уже вторая попытка активистки прорвать морскую блокаду палестинского анклава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.
На борту кораблей кроме Тунберг находятся актриса Сьюзен Сарандон, актер из "Игры престолов" Лиам Каннингем, бывший мэр Барселоны Ада Колау и многие другие известные личности. Также очень много прессы.
Морской конвой состоит из 20 судов, на борту которых находятся представители 44 стран мира. Цель гуманитарной миссии Тунберг Sumud Flotilla - доставить в Сектор Газа гуманитарную помощь, еду, воду и лекарства, прорвав морскую блокаду анклава.
В ближайшие дни конвой пройдет порты Италии, Греции и Туниса, где к нему присоединятся дополнительные суда, после чего направится в сторону побережья Сектора Газа.
"История здесь о Палестине. О том, как людей намеренно лишают самых элементарных средств для выживания", - заявила Тунберг во время пресс-конференции в Барселоне.
Вторая попытка
Отметим, это уже второй раз, когда Тунберг пытается прорваться в Сектор Газа. 1 июня Грета Тунберг и группа 11 пропалестинских активистов отправились на парусном судне Madleen к побережью Сектора Газа. Целью акции было прорвать блокаду и обратить внимание мира к гуманитарной катастрофе в регионе.
9 июня военные Армии обороны Израиля остановили судно Madleen и задержали всех его пассажиров. Впоследствии всех 12 активистов, включая Тунберг, депортировали из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Сама Тунберг через Париж вернулась в Швецию и раскритиковала правительство Израиля и президента США Дональда Трампа, который назвал ее "разъяренным человеком".
11 августа Тунберг анонсировала очередную миссию по прорыву морской блокады Израиля над Сектором Газа с участием десятков судов. Однако на этот раз миссия будет включать не одно судно, а десятки, с большим количеством людей из разных стран на борту.