Дронова атака на Київську область: у ДСНС показали наслідки

Внаслідок нічної повітряної атаки 22 лютого із застосуванням безпілотників у Бориспільському районі Київської області загинула людина, горів склад, були пошкоджені будинки, садочок та навчальний заклад. Надзвичайники показали кадри наслідків ліквідації дронового удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

"Сьогодні вночі ворог здійснив чергову атаку. В результаті російської агресії загинула людина 1962 року народження та сталася пожежа в складському приміщенні", - розповіли у Службі.

Крім того, поінформували в ДСНС, було пошкоджено:

приватний житловий будинок,

приміщення дитячого садочка,

навчального закладу,

магазину,

а також 6 автомобілів.

Надзвичайники розповіли, що пожежа була оперативно ліквідована. Це сталося о першій годині ночі.

"До робіт від ДСНС залучалося 68 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки. Продовжується фіксація наслідків атаки на область", - додали у Службі.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, вчора ввечері, 21 лютого, у Києві та низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу дронових ударів.

Також повідомлялося, що у Києві розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони через удар безпілотників. ППО працювала у різних районах столиці. Пізніше стало відомо, що у столиці у Солом'янському районі через падіння уламків БЛПА була пожежа.

Крім того, у Бориспільському районі Київської області через падіння БПЛА загинув працівник Укрзалізниці. Також сталася пожежа на складському приміщенні, були пошкоджені будівлі.