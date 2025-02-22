ua en ru
Сб, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Дронова атака на Київську область: у ДСНС показали наслідки

Субота 22 лютого 2025 07:21
UA EN RU
Дронова атака на Київську область: у ДСНС показали наслідки Фото: наслідки дронового удару по Кивській області 22 лютого (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок нічної повітряної атаки 22 лютого із застосуванням безпілотників у Бориспільському районі Київської області загинула людина, горів склад, були пошкоджені будинки, садочок та навчальний заклад. Надзвичайники показали кадри наслідків ліквідації дронового удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Сьогодні вночі ворог здійснив чергову атаку. В результаті російської агресії загинула людина 1962 року народження та сталася пожежа в складському приміщенні", - розповіли у Службі.

Крім того, поінформували в ДСНС, було пошкоджено:

  • приватний житловий будинок,
  • приміщення дитячого садочка,
  • навчального закладу,
  • магазину,
  • а також 6 автомобілів.

Надзвичайники розповіли, що пожежа була оперативно ліквідована. Це сталося о першій годині ночі.

"До робіт від ДСНС залучалося 68 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки. Продовжується фіксація наслідків атаки на область", - додали у Службі.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, вчора ввечері, 21 лютого, у Києві та низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу дронових ударів.

Також повідомлялося, що у Києві розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони через удар безпілотників. ППО працювала у різних районах столиці. Пізніше стало відомо, що у столиці у Солом'янському районі через падіння уламків БЛПА була пожежа.

Крім того, у Бориспільському районі Київської області через падіння БПЛА загинув працівник Укрзалізниці. Також сталася пожежа на складському приміщенні, були пошкоджені будівлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область ДСНС Пожежа Атака дронів
NEWS
З початку повномасштабної війни Росія втратила на фронті 866 тисяч солдатів, - Генштаб
З початку повномасштабної війни Росія втратила на фронті 866 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні