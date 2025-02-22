Дронова атака на Київську область: у ДСНС показали наслідки
Внаслідок нічної повітряної атаки 22 лютого із застосуванням безпілотників у Бориспільському районі Київської області загинула людина, горів склад, були пошкоджені будинки, садочок та навчальний заклад. Надзвичайники показали кадри наслідків ліквідації дронового удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Сьогодні вночі ворог здійснив чергову атаку. В результаті російської агресії загинула людина 1962 року народження та сталася пожежа в складському приміщенні", - розповіли у Службі.
Крім того, поінформували в ДСНС, було пошкоджено:
- приватний житловий будинок,
- приміщення дитячого садочка,
- навчального закладу,
- магазину,
- а також 6 автомобілів.
Надзвичайники розповіли, що пожежа була оперативно ліквідована. Це сталося о першій годині ночі.
"До робіт від ДСНС залучалося 68 чоловік особового складу та 15 одиниць техніки. Продовжується фіксація наслідків атаки на область", - додали у Службі.
Нічна атака "Шахедів"
Нагадаємо, вчора ввечері, 21 лютого, у Києві та низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу дронових ударів.
Також повідомлялося, що у Києві розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони через удар безпілотників. ППО працювала у різних районах столиці. Пізніше стало відомо, що у столиці у Солом'янському районі через падіння уламків БЛПА була пожежа.
Крім того, у Бориспільському районі Київської області через падіння БПЛА загинув працівник Укрзалізниці. Також сталася пожежа на складському приміщенні, були пошкоджені будівлі.
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