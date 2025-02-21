ua en ru
Сб, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Атака "Шахедів": у Києві працює ППО

Київ, П'ятниця 21 лютого 2025 23:25
UA EN RU
Атака "Шахедів": у Києві працює ППО Фото: у Києві триває робота ППО на тлі атаки "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві сьогодні ввечері, 21 лютого, розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони. Це відбувається на тлі ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"У столиці працюють сили ППО", - написав Київський міський голова у своєму Telegram-каналі.

Також він закликав мешканців столиці перебувати в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Додамо, раніше в Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію, зокрема, ударних БПЛА противника на сході та північному сході Київської області, які рухалися західним курсом.

Російські повітряні атаки

Нагадаємо, російські загарбники практично щоночі обстрілюють Україну. Часто вони використовують моноатаки, запускаючи по Україні дрони. Часто безпілотники починають летіти вже з вечора.

Зокрема в ніч на 21 лютого в Києві було чути вибухи, а ППО збивала російські безпілотники. Як стало відомо пізніше, РФ випустила по Україні 160 дронів. Також ворог атакував балістичними ракетами Одеську область.

Також повідомлялося, що ввечері 21 лютого у Києві та низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу дронових атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ППО Атака дронів
NEWS
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні