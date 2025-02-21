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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу дронів

Україна, П'ятниця 21 лютого 2025 21:45
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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу дронів Фото: у Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу дронів 21 лютого (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві та низці регіонів оголошено тривогу ввечері 21 лютого. Причиною стала загроза дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

"Поблизу Києва ворожі БпЛА. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!" - написав Ткаченко.

Тривога в Україні

Наразі тривога окрім Києва оголошена в низці областей - Донецькій, Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Полтавській, Кіровоградській.
У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу дронівЯк зазначили у Повітряних силах, дрони фіксуються по наступних напрямках:

  • БпЛА на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на півдні та сході Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на сході Чернігівщини у напрямку Київщини, курс південно-західний;
  • БпЛА на Харківщині у напрямку Полтавщини, курс західний;
  • БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, курс західний, вектором руху на Кривий Ріг.

Обстріл РФ по Україні

Російські війська щоночі обстрілюють Україну. Часто вони використовують моноатаки, запускаючи по Україні дрони. Часто безпілотники починають летіти вже з вечора.

Зокрема в ніч на 21 лютого в Києві було чути вибухи, а ППО збивала російські безпілотники. Як стало відомо пізніше, РФ випустила по Україні 160 дронів. Також ворог атакував балістичними ракетами Одеську область.

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Київ Війна в Україні Повітряна тривога Дрони
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