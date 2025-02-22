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У Київській області через атаку БПЛА загинула людина і сталася пожежа

Субота 22 лютого 2025 00:47
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У Київській області через атаку БПЛА загинула людина і сталася пожежа Фото: стали відомі наслідки дронового удару по Київській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Бориспільському районі Київської області в результаті російської повітряної атаки із застосуванням безпілотників загинула людина. Також сталася пожежа на складському приміщенні, були пошкоджені будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашникова.

"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків", - розповів чиновник.

Також глава ОВА поінформував, що внаслідок ворожого повітряного удару в Бориспільському районі "горить складське приміщення, ліквідація пожежі триває".

"Пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч", - йдеться в заяві керівника адміністрації.

Він додав, що більше інформації щодо наслідків буде повідомлено пізніше.

"Повітряна тривога триває! Просимо всіх залишатися в укриттях, поки небезпека не мине", - закликав глава ОВА.

Оновлено: загинув залізничник

В Укрзалізниці розповіли, що через падіння БПЛА загинув черговий по переїзду в Бориспільському районі. Це відбулося, коли чоловік був на своєму робочому місці.

"Щиро співчуваємо родині та обов'язково її підтримаємо", - йдеться в заяві УЗ.

Також зазначається, що рух поїздів на ділянці дозволено зі зниженою швидкістю, й поїзди курсують за розкладом.

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, минулої ночі на тлі дронової атаки у Києві було чути вибухи, у столиці тривала робота ППО. Також повідомлялося, що ввечері 21 лютого у Києві та низці регіонів була оголошена повітряна тривога через загрозу дронових ударів.

Крім того, вчора ввечері у Києві розпочалася робота сил та засобів протиповітряної оборони через удар безпілотників. ППО працювала у різних районах столиці.

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Київська область Пожежа Атака дронів
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