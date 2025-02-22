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У Києві фіксують падіння уламків БПЛА, є пожежа і руйнування

Субота 22 лютого 2025 01:03
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У Києві фіксують падіння уламків БПЛА, є пожежа і руйнування Фото: у столиці сталася пожежа та зафіксовані руйнування через атаку ворожих дронів (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві впали уламки російського ударного дрону. На місці прильоту спалахнула пожежа і зафіксовані руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали міського голови Києва Віталія Кличка і начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За словами Кличка, уламки дрона впали у Соломʼянському районі столиці.

Внаслідок прильоту спалахнула пожежа на території приватної забудови та є руйнування. На місці інциденту працюють рятувальники.

Водночас, Тимур Ткаченко повідомив, що у Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків загорілися дерева та пошкоджено вікна будинку поряд.

Пожежу ліквідовано, потерпілі відсутні.

Російська дронова атака

З вечора 21 лютого російські загарбники знову масштабно атакують Україну безпілотниками типу "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

У Києві повітряну тривогу було оголошено о 21:38. Близько 23:30 у місті було чутно потужні вибухи через роботу ППО.

Додамо, що у Київській області внаслідок падіння уламків "Шахеда" загинула людина і виникла низка пожежі.

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