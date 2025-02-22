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Дроновая атака на Киевскую область: в ГСЧС показали последствия

Суббота 22 февраля 2025 07:21
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Дроновая атака на Киевскую область: в ГСЧС показали последствия Фото: последствия дронового удара по Киевской области 22 февраля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владимир Костырин

В результате ночной воздушной атаки 22 февраля с применением беспилотников в Бориспольском районе Киевской области погиб человек, горел склад, были повреждены дома, садик и учебное заведение. Чрезвычайники показали кадры последствий ликвидации дронового удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Сегодня ночью враг совершил очередную атаку. В результате российской агрессии погиб человек 1962 года рождения и произошел пожар в складском помещении", - рассказали в Службе.

Кроме того, проинформировали в ГСЧС, был поврежден:

  • частный жилой дом,
  • помещение детского сада,
  • учебного заведения,
  • магазина,
  • а также 6 автомобилей.

Чрезвычайники рассказали, что пожар был оперативно ликвидирован. Это произошло в час ночи.

"К работам от ГСЧС привлекалось 68 человек личного состава и 15 единиц техники. Продолжается фиксация последствий атаки на область", - добавили в Службе.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вчера вечером, 21 февраля, в Киеве и ряде регионов была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дроновых ударов.

Также сообщалось, что в Киеве началась работа сил и средств противовоздушной обороны из-за удара беспилотников. ПВО работала в разных районах столицы. Позже стало известно, что в столице в Соломенском районе из-за падения обломков БЛПА был пожар.

Кроме того, в Бориспольском районе Киевской области из-за падения БПЛА погиб работник Укрзализныци. Также произошел пожар на складском помещении, были повреждены здания.

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Киевская область ГСЧС Пожар Атака дронов
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