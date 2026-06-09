Дрони ЗСУ перекрили одну з ключових логістичних артерій росіян

Він розповів, що 7 червня російське командування офіційно закрило для власної військової логістики трасу Р-280, яка проходить тимчасово окупованими територіями.

Причиною такого рішення стали системні атаки українських безпілотників та встановлення вогневого контролю над цим шляхом.

За словами Бровді, протягом останніх двох тижнів інтенсивність перевезень цією дорогою суттєво впала - на 71%. Якщо раніше за добу маршрутом проходило близько 3800 ворожих вантажівок, то зараз ця кількість зменшилася приблизно до 1100.

Водночас він наголосив, що про повне блокування логістичних шляхів російських загарбників на цьому напрямку наразі не йдеться.

Нагадаємо, оператори підрозділів безпілотних систем ГУР і надалі порушують роботу сухопутного коридору між Кримом та Донецьком, завдаючи ударів по техніці російських військ навіть у глибокому тилу окупантів.