ua en ru
Вт, 09 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

В Криму порожніють полиці: магазини обмежують продаж цукру, круп і борошна

04:56 09.06.2026 Вт
2 хв
Які продукти першими опинилися під лімітом?
aimg Катерина Коваль
В Криму порожніють полиці: магазини обмежують продаж цукру, круп і борошна Фото: панічні настрої тільки посилюють дефіцит продуктів (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В окупованому Криму дедалі частіше фіксують дефіцит продуктів харчування. З полиць магазинів зникають цукор, крупи, борошно, сіль та макаронні вироби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Що відбувається

Місцеві жителі повідомляють про порожні полиці в магазинах. Частина торговельних мереж вже запровадила обмеження на продаж товарів в одні руки - це лише посилює панічні настрої серед населення.

Причини кризи

Проблема має кілька складових. По-перше, зростання попиту через значну кількість завезених Росією мігрантів та військових. По-друге - серйозні логістичні труднощі:

  • Кримський міст більше не справляється з роллю головної транспортної артерії;
  • морські маршрути перебувають під постійною загрозою;
  • сухопутне сполучення через окуповані території регулярно потрапляє в зону досяжності українських дронів.
Читайте також: Росія скорочує експорт нафти через дефіцит пального, спричинений ударами українських дронів

Окупаційна влада мовчить

Попри очевидні проблеми, окупаційна адміністрація уникає будь-яких публічних пояснень і продовжує вдавати стабільність.

Росія вже визнала "тимчасові складнощі" з постачанням пального на півдні країни та в окупованому Криму через удари українських дронів і створила окремий галузевий штаб для подолання ситуації.

В окупованому Криму через регулярні удари по нафтобазах запровадили жорсткі обмеження і талони на бензин. 7 червня сили оборони уразили дві найбільші нафтобази півострова та об'єкт ФСБ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крим дефицит бензина
Новини
Сікорський заступився за польський орден Зеленського та згадав про Шредера
Сікорський заступився за польський орден Зеленського та згадав про Шредера
Аналітика
82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 82% розкритих терактів в Україні скоєно через Telegram: Андрій Нєбитов, Нацполіція