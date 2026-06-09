В Криму порожніють полиці: магазини обмежують продаж цукру, круп і борошна
В окупованому Криму дедалі частіше фіксують дефіцит продуктів харчування. З полиць магазинів зникають цукор, крупи, борошно, сіль та макаронні вироби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Що відбувається
Місцеві жителі повідомляють про порожні полиці в магазинах. Частина торговельних мереж вже запровадила обмеження на продаж товарів в одні руки - це лише посилює панічні настрої серед населення.
Причини кризи
Проблема має кілька складових. По-перше, зростання попиту через значну кількість завезених Росією мігрантів та військових. По-друге - серйозні логістичні труднощі:
- Кримський міст більше не справляється з роллю головної транспортної артерії;
- морські маршрути перебувають під постійною загрозою;
- сухопутне сполучення через окуповані території регулярно потрапляє в зону досяжності українських дронів.
Окупаційна влада мовчить
Попри очевидні проблеми, окупаційна адміністрація уникає будь-яких публічних пояснень і продовжує вдавати стабільність.
Росія вже визнала "тимчасові складнощі" з постачанням пального на півдні країни та в окупованому Криму через удари українських дронів і створила окремий галузевий штаб для подолання ситуації.
В окупованому Криму через регулярні удари по нафтобазах запровадили жорсткі обмеження і талони на бензин. 7 червня сили оборони уразили дві найбільші нафтобази півострова та об'єкт ФСБ.