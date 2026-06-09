В Криму порожніють полиці: магазини обмежують продаж цукру, круп і борошна

В окупованому Криму дедалі частіше фіксують дефіцит продуктів харчування. З полиць магазинів зникають цукор, крупи, борошно, сіль та макаронні вироби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації .

Що відбувається

Місцеві жителі повідомляють про порожні полиці в магазинах. Частина торговельних мереж вже запровадила обмеження на продаж товарів в одні руки - це лише посилює панічні настрої серед населення.

Причини кризи

Проблема має кілька складових. По-перше, зростання попиту через значну кількість завезених Росією мігрантів та військових. По-друге - серйозні логістичні труднощі:

Кримський міст більше не справляється з роллю головної транспортної артерії;

морські маршрути перебувають під постійною загрозою;

сухопутне сполучення через окуповані території регулярно потрапляє в зону досяжності українських дронів.

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Окупаційна влада мовчить

Попри очевидні проблеми, окупаційна адміністрація уникає будь-яких публічних пояснень і продовжує вдавати стабільність.