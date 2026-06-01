Головна » Новини » Війна в Україні

У ВМС пояснили, як контроль над трасами Криму позначиться на цивільних росіянах

14:27 01.06.2026 Пн
По кому вдарить контроль України над ворожою логістикою?
aimg Валерій Ульяненко
У ВМС пояснили, як контроль над трасами Криму позначиться на цивільних росіянах Фото: український військовий (Getty Images)
Контроль українських дронів над трасами в окупованому Криму стане серйозною проблемою для цивільних росіян та нелегальних туристів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в етері телемарафону.

За словами Плетенчука, зараз російські війська фактично зосередили основне логістичне навантаження на так званому "сухопутному коридорі". Його головний недолік для окупантів полягає у тому, що він проходить значно ближче до лінії бойового зіткнення, порівняно з іншими маршрутами.

"В якийсь момент їх мали там почати діставати та нарешті цей момент настав. І для росіян це буде проблемою, але здебільшого це буде проблемою для пересічних росіян", - підкреслив речник ВМС.

Він додав, що така вразлива логістика безпосередньо вдарить по тих, хто незаконно їде до українського Криму "на відпочинок", або ж постійно там перебуває.

Наслідки для армії РФ

Попри постійні втрати, російська армія за звичкою продовжить використовувати ці маршрути для перевезення військових вантажів. Реальні наслідки для фронту окупанти відчують тоді, коли кількість знищеної техніки та бензовозів перевищить обсяги запасів, які їм ще вдається доставити.

Плетенчук зазначив, що ворог намагатиметься посилити ППО для захисту постачання, проте для адаптації до нових загроз потрібен час.

"Таку загрозу, яку створили ми для росіян, зокрема, і на цьому логістичному сполученні до Джанкою, нівелювати буде доволі складно", - сказав він.

Нагадаємо, оператори підрозділів безпілотних систем ГУР продовжують зривати функціонування сухопутного маршруту між Кримом і Донецьком, знищуючи техніку російських військ навіть у віддалених тилових районах.

Зазначимо, раніше українська розвідка завдала ударів по військових ешелонах армії РФ у тимчасово окупованому Криму. Ці потяги використовувалися для транспортування військової техніки, боєприпасів і запасів пального.

У Росії заговорили про завершення війни для порятунку економіки, - Reuters
