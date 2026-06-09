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Дроны ВСУ перекрыли одну из ключевых логистических артерий россиян

15:17 09.06.2026 Вт
2 мин
Грузовой трафик оккупантов только за последние две недели упал более чем на 70%
aimg Валерий Ульяненко
Фото: оккупанты остановили движение по ключевой трассе из-за украинских дронов (Getty Images)

Российские оккупанты запретили движение военных грузов по трассе от Мариуполя до Симферополя из-за постоянных ударов украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Он рассказал, что 7 июня российское командование официально закрыло для собственной военной логистики трассу Р-280, которая проходит по временно оккупированным территориям.

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Причиной такого решения стали системные атаки украинских беспилотников и установление огневого контроля над этим путем.

По словам Бровди, в течение последних двух недель интенсивность перевозок по этой дороге существенно упала - на 71%. Если раньше за сутки по маршруту проходило около 3800 вражеских грузовиков, то сейчас это количество уменьшилось примерно до 1100.

В то же время он отметил, что о полном блокировании логистических путей российских захватчиков на этом направлении речь пока не идет.

Напомним, операторы подразделений беспилотных систем ГУР и в дальнейшем нарушают работу сухопутного коридора между Крымом и Донецком, нанося удары по технике российских войск даже в глубоком тылу оккупантов.

Ранее украинская разведка также атаковала военные эшелоны армии РФ во временно оккупированном Крыму. Поезда использовались для перевозки военной техники, боеприпасов и горючего.

В то же время в магазинах оккупированного Крыма сообщают о недостатке отдельных продуктов - с полок исчезают сахар, крупы, мука и макароны. Из-за этого торговые сети уже ввели ограничения на продажу товаров в одни руки.

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