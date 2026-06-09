Дроны ВСУ перекрыли одну из ключевых логистических артерий россиян

Он рассказал, что 7 июня российское командование официально закрыло для собственной военной логистики трассу Р-280, которая проходит по временно оккупированным территориям.

Причиной такого решения стали системные атаки украинских беспилотников и установление огневого контроля над этим путем.

По словам Бровди, в течение последних двух недель интенсивность перевозок по этой дороге существенно упала - на 71%. Если раньше за сутки по маршруту проходило около 3800 вражеских грузовиков, то сейчас это количество уменьшилось примерно до 1100.

В то же время он отметил, что о полном блокировании логистических путей российских захватчиков на этом направлении речь пока не идет.

Напомним, операторы подразделений беспилотных систем ГУР и в дальнейшем нарушают работу сухопутного коридора между Крымом и Донецком, нанося удары по технике российских войск даже в глубоком тылу оккупантов.