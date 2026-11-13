Дрони знову атакували найбільше нафтове сховище РФ "Самара"
Вранці 13 листопада дрони вкотре атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+.
Нафтова станція "Самара" - це великий вузол, де приймають, зберігають і змішують нафту. Сировина надходить сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.
На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту.
Також підприємство забезпечує потреби збройних сил Росії.
Фото: дрони атакували ЛВДС "Самара" (Exilenova+)
Нагадаємо, вперше ЛВДС "Самара" уразили українські дрони у ніч на 2 жовтня.
7 жовтня у Самарській області знову горів один з найбільших нафтових хабів Росії.
У ніч на 10 жовтня Сил оборони України повторно уразили ЛВДС "Самара".
Станція знову потралила під удар вже 2 листопада. Масштабна пожежа тривала там дві доби.