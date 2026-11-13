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Дрони знову атакували найбільше нафтове сховище РФ "Самара"

08:52 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Дрони знову атакували найбільше нафтове сховище РФ "Самара" Фото: дрони знову атакували найбільше нафтове сховище РФ "Самара" (Getty Images)
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Вранці 13 листопада дрони вкотре атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+.

Нафтова станція "Самара" - це великий вузол, де приймають, зберігають і змішують нафту. Сировина надходить сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту.

Також підприємство забезпечує потреби збройних сил Росії.

Дрони знову атакували найбільше нафтове сховище РФ &quot;Самара&quot;Дрони знову атакували найбільше нафтове сховище РФ &quot;Самара&quot;

Фото: дрони атакували ЛВДС "Самара" (Exilenova+)

Нагадаємо, вперше ЛВДС "Самара" уразили українські дрони у ніч на 2 жовтня.

7 жовтня у Самарській області знову горів один з найбільших нафтових хабів Росії.

У ніч на 10 жовтня Сил оборони України повторно уразили ЛВДС "Самара".

Станція знову потралила під удар вже 2 листопада. Масштабна пожежа тривала там дві доби.

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