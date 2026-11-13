Дрони знову атакували найбільше нафтове сховище РФ "Самара"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Exilenova+ .

Нафтова станція "Самара" - це великий вузол, де приймають, зберігають і змішують нафту. Сировина надходить сюди магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту.

Також підприємство забезпечує потреби збройних сил Росії.

Фото: дрони атакували ЛВДС "Самара" (Exilenova+)