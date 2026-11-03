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У РФ після атаки дронів другу добу палає один із найбільших нафтопарків Європи (відео)

19:33 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
У РФ після атаки дронів другу добу палає один із найбільших нафтопарків Європи (відео) Фото: лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара" у Росії (росЗМІ)
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На одному з найбільших паливних резервуарних парків Європи - лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара" в РФ - другу добу триває масштабна пожежа після атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Очевидці зафіксували пожежу на станції, яка спалахнула після ударів безпілотників 2 листопада.

Вранці в понеділок стало відомо, що над територією об'єкта здіймається густий дим, попри заяви місцевої влади Самарської області про нібито успішне відбиття атаки ЗСУ.

ЛВДС "Самара" розташована за 30 кілометрів на схід від Самари. Станція налічує 71 резервуар, а загальний обсяг зберігання нафти оцінюється у понад 1,6 млн кубометрів, що робить її одним із найбільших подібних об'єктів у Європі.

За даними Міністерства енергетики Казахстану, країна тимчасово зупинила постачання сирої нафти до Росії трубопроводом Атирау-Самара. Таке рішення ухвалили після атаки безпілотників, яка сталася вранці в понеділок.

У відповіді на запит Bloomberg у відомстві повідомили, що минулої ночі було атаковано трубопровідні об'єкти в Самарській області РФ.

Цей об'єкт уже неодноразово зазнавав атак у жовтні. Масштабні пожежі та руйнування на станції фіксувалися 2, 7, 10 та 11 жовтня 2026 року. Зокрема, під час удару 7 жовтня було підтверджено знищення чотирьох резервуарів типу РВС-50000.

Раніше РБК-Україна писало, що 7 жовтня в Самарській області спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтових об'єктів Росії - ЛВДС "Самара".

Крім того, ЗСУ завдали ударів по нафтогазових об'єктах РФ у Самарській та Астраханській областях. Унаслідок атак було пошкоджено резервуари, трубопроводи та установки.

Зазначимо, що в ніч проти 2 жовтня українські безпілотники уразили нафтовузол "Самара".

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Російська Федерація Нефть Війна в Україні Дрони
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