Нафтовий хаб "Самара" у Росії продовжує палати після обстрілу (відео)
У Самарській області знову горить один з найбільших нафтових хабів Росії - "Самара". Ця лінійна виробничо-диспетчерська станція була вже атакована й 2 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітиків Telegram-каналу ASTRA.
Нафтовий хаб "Самара" продовжує палати
У селищі Рассвет Волзького району Самарської області горить ЛВДС "Самара". Це встановив по кадрах очевидців OSINT-аналітик ASTRA.
Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев сьогодні повідомляв про безпілотну небезпеку в регіоні. Вона діяла понад 7 годин, про відбій він повідомив близько 9-ї ранку за московським часом.
У місцевих чатах писали про пожежу на ЛВДС. При цьому про наслідки атаки офіційної інформації не було.
Проте Міноборони РФ вранці 7 жовтня повідомляло про нібито збиті БПЛА у тому числі над Самарською областю.
Сервіс відстеження температурних аномалій NASA Firms фіксує велику пожежу на ЛВДС "Самара".
Що відомо про ЛВДС "Самара"
ЛВДС "Самара" - найбільший нафтовий транспортний і розподільний хаб АТ "Транснефть - Приволга" - дочки ПАТ "Транснефть".
Площа об'єкту - понад 216 гектарів.
Тут розташовано:
- 71 резервуар, сумарно загальною ємністю понад 1,6 мільйонів кубометрів нафти,
- дві нафтоперекачувальні станції (НПС): "Самара-1" та "Самара-2",
- ще окрема станція змішування нафти.
На цій ЛВДС сходяться одразу чотири магістральні нафтопроводи:
- "Альметьєвськ - Куйбишев",
- "Калтасинський - Куйбишев",
- "Нижньовартовськ - Курган - Куйбишев".
- "Гур'єв - Куйбишев".
Тобто сюди надходить нафта із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурга та Казахстану, пише ASTRA.
Ще одна атака
2 жовтня ASTRA встановила, що під Самарою атакована та горить однойменна ЛВДС. Президент України Володимир Зеленський підтвердив атаку.
7 жовтня у Генштабі ЗСУ уточнили наслідки удару 2 жовтня по ЛВДС "Самара":
"Підтверджено пошкодження одинадцяти резервуарів РВС-20000, трьох резервуарів РВСПК-50000, ділянки трубопроводів та станції автоматизованої наливної станції нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.
Раніше РБК-Україна писало, що ЗСУ ударили по нафтогазових об'єктах РФ у Самарській та Астраханській областях, пошкодивши резервуари, трубопроводи та установки.
Крім того, вузол "Самара" - найбільше в Європі сховище нафти - уразили українські дрони у ніч проти 2 жовтня.