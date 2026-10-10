ЗСУ повторно уразили найбільше в Європі нафтове сховище Росії
У ніч на 10 жовтня Сил оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
ЛВДС "Самара" є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.
На станції змішують нафту з різним вмістом сірки для формування експортного сорту Urals. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.
Окрім того, підтверджено знищення 7 жовтня 2026 року чотирьох резервуарів РВС-50000 та масштабну пожежу на ЛВДС "Самара".
Нагадаємо, ЛВДС "Самара" - найбільше в Європі сховище нафти - уразили українські дрони у ніч на 2 жовтня.
7 жовтня у Самарській області знову горів один з найбільших нафтових хабів Росії.