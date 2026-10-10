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ЗСУ повторно уразили найбільше в Європі нафтове сховище Росії

14:10 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
ЗСУ повторно уразили найбільше в Європі нафтове сховище Росії Фото: ЗСУ повторно уразили найбільше в Європі нафтове сховище Росії (Getty Images)
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У ніч на 10 жовтня Сил оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара" поблизу селища Просвєт Самарської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

ЛВДС "Самара" є великим вузлом приймання, зберігання та змішування нафти. Сировина надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Росії.

На станції змішують нафту з різним вмістом сірки для формування експортного сорту Urals. Підприємство задіяне в забезпеченні потреб збройних сил РФ.

Окрім того, підтверджено знищення 7 жовтня 2026 року чотирьох резервуарів РВС-50000 та масштабну пожежу на ЛВДС "Самара".

Нагадаємо, ЛВДС "Самара" - найбільше в Європі сховище нафти - уразили українські дрони у ніч на 2 жовтня.

7 жовтня у Самарській області знову горів один з найбільших нафтових хабів Росії.

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