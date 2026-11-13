Дроны снова атаковали крупнейшее нефтяное хранилище РФ "Самара"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova+ .

Нефтяная станция "Самара" - это большой узел, где принимают, хранят и смешивают нефть. Сырье поступает сюда по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

На станции смешивают нефть с разным содержанием серы, чтобы получить экспортный сорт Urals. На него приходится до 50% от общего объема российского нефтяного экспорта.

Также предприятие обеспечивает потребности вооруженных сил России.

Фото: дроны атаковали ЛПДС "Самара" (Exilenova+)