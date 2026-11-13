Дроны снова атаковали крупнейшее нефтяное хранилище РФ "Самара"
Утром 13 ноября дроны раз атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova+.
Нефтяная станция "Самара" - это большой узел, где принимают, хранят и смешивают нефть. Сырье поступает сюда по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.
На станции смешивают нефть с разным содержанием серы, чтобы получить экспортный сорт Urals. На него приходится до 50% от общего объема российского нефтяного экспорта.
Также предприятие обеспечивает потребности вооруженных сил России.
Фото: дроны атаковали ЛПДС "Самара" (Exilenova+)
Напомним, впервые ЛПДС "Самара" поразили украинские дроны в ночь на 2 октября.
7 октября в Самарской области снова горел один из крупнейших нефтяных хабов России.
В ночь на 10 октября Сил обороны Украиныповторно поразили ЛПДС "Самара".
Станция снова попала под удар уже 2 ноября. Масштабный пожар продолжался там двое суток.