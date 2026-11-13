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Дроны снова атаковали крупнейшее нефтяное хранилище РФ "Самара"

08:52 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Дроны снова атаковали крупнейшее нефтяное хранилище РФ "Самара" Фото: дроны снова атаковали крупнейшее нефтяное хранилище РФ "Самара" (Getty Images)
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Утром 13 ноября дроны раз атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Самара" вблизи поселка Просвет Самарской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Exilenova+.

Нефтяная станция "Самара" - это большой узел, где принимают, хранят и смешивают нефть. Сырье поступает сюда по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

На станции смешивают нефть с разным содержанием серы, чтобы получить экспортный сорт Urals. На него приходится до 50% от общего объема российского нефтяного экспорта.

Также предприятие обеспечивает потребности вооруженных сил России.

Дроны снова атаковали крупнейшее нефтяное хранилище РФ &quot;Самара&quot;Дроны снова атаковали крупнейшее нефтяное хранилище РФ &quot;Самара&quot;

Фото: дроны атаковали ЛПДС "Самара" (Exilenova+)

Напомним, впервые ЛПДС "Самара" поразили украинские дроны в ночь на 2 октября.

7 октября в Самарской области снова горел один из крупнейших нефтяных хабов России.

В ночь на 10 октября Сил обороны Украиныповторно поразили ЛПДС "Самара".

Станция снова попала под удар уже 2 ноября. Масштабный пожар продолжался там двое суток.

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