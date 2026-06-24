Дрони "вимкнули" головну електропідстанцію Севастополя, - "Мадяр"

"Втомилася вночі 24 червня головна електропідстанція Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС, (ПС 330/220/110/35кВ "Севастополь"). Кіна не буде, а світла, як виявляється, багато не буває", - написав він.

Удару завдали оператори 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем за координації новоствореного Центру глибинного ураження СБС.

"Мадяр" зазначив, що протягом ночі дрони уразили 48 оперативних та планових військових цілей ворога на південних окупованих територіях.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з учасниками Руху опору знищили стратегічно важливий залізничний міст через Північнокримський канал поблизу села Роздольне.

Операцію провели у два етапи. У ніч на 22 червня безпілотники ССО вивели з ладу один із прольотів переправи, а вже наступної ночі завдали повторного удару по залишках мосту та спеціалізованій залізничній техніці, яку росіяни залучили для відновлення колії.