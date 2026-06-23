Як виглядає міст через Північнокримський канал після удару ССО: супутникові знімки

Нові знімки з космосу показали стан мосту через Північнокримський канал після атаки. Цей об'єкт росіяни використовували для військової логістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт " Схеми " видання "Радіо Свобода".

Журналісти опублікували супутниковий знімок Planet Labs від 23 червня, на якому видно стан залізничного мосту через Північнокримський канал після ударів, завданих 22 та 23 червня.

На оприлюднених супутникових знімках помітні зміни в районі мостового переходу порівняно з кадрами, зробленими до удару.

Фото: залізничний міст через Північнокримський канал у Криму до удару, знімок від 20 червня 2026 року (Схеми/Planet Labs)

Фото: Наслідки удару по залізничному мосту через Північнокримський канал у Криму, знімок від 23 червня 2026 року (Схеми/Planet Labs)

Зокрема, в зоні мосту фіксуються пошкодження конструкцій, а також сліди руйнувань на прилеглій території.

Раніше Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили про ураження цього об'єкта поблизу села Роздольне в тимчасово окупованому Криму.

У відомстві назвали міст "стратегічною військово-логістичною артерією окупантів".

За даними ССО, об'єкт був частиною транспортного коридору, через який російські війська переміщували вантажі, ресурси та військове майно.

Зокрема, міст використовувався для забезпечення угруповання військ на південному напрямку через маршрут із території Росії через Крим. Також він був важливим елементом внутрішньої логістики на півострові та забезпечував функціонування російської військової інфраструктури в окупованому Криму.

Опубліковані супутникові кадри дозволяють оцінити наслідки удару по одному з важливих логістичних об'єктів, який використовувався російськими військами на окупованій території.