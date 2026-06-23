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Мосту більше немає. ССО показали удари по залізниці через Північнокримський канал

15:50 23.06.2026 Вт
2 хв
Операція зі знищення логістичної артерії ворога почалась ще вчора
aimg Валерій Ульяненко
Мосту більше немає. ССО показали удари по залізниці через Північнокримський канал Фото: український військовий (Getty Images)
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Знищений у ніч на сьогодні залізничний міст через Північнокримській канал у Криму використовувався окупантами для логістичних переміщень у двох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил спецоперацій.

Військові зазначили, що цей міст був частиною стратегічної військово-логістичної артерії окупантів і використовувався для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів.

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Воно здійснювалось у двох ключових напрямках: з території РФ через Крим - для забезпечення угруповання військ на південному напрямку, та усередині півострова - для підтримання функціонування кримської військової інфраструктури.

"Підрозділи Middle Strike Cил спеціальних операцій у взаємодії з підпільниками Руху опору ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал, у тимчасово окупованому Криму, поблизу села Роздольне", - розповіли у ССО.

Після ударів у ніч проти 22 червня було зруйноване як залізничне полотно, так і обвалився один з прогонів. У ніч на сьогодні відбулася друга фаза місії - дрони ССО уразили ремонтну техніку та повторно - залишки моста.

"Сили спеціальних операцій продовжують руйнувати військову логістику ворога, знижуючи його наступальний і оборонний потенціал", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 23 червня підрозділи ГУР провели операцію на тимчасово окупованій території Запорізької області. Внаслідок удару були уражені вантажівки, які використовувалися для постачання вантажів через сухопутний коридор до Криму.

Крім того, на окупованому півострові через аварії в енергомережах запровадили графіки відключень електроенергії. Частина населених пунктів залишилася без світла та водопостачання.

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