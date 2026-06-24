Дроны "выключили" главную электроподстанцию Севастополя, - "Мадяр"

"Устала ночью 24 июня главная электроподстанция Севастополя, распределяющая генерацию Балаклавской ТЭС (ПС 330/220/110/35кВ "Севастополь"). Кина не будет, а света, как оказывается, много не бывает", - написал он.

Удар нанесли операторы 1 ОЦ Сил беспилотных систем по координации новосозданного Центра глубинного поражения СБС.

"Мадяр" отметил, что в течение ночи дроны поразили 48 оперативных и плановых военных целей врага на южных оккупированных территориях.

Напомним, бойцы Сил специальных операций ВСУ совместно с участниками Движения сопротивления уничтожили стратегически важный железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное.

Операцию провели в два этапа. В ночь на 22 июня беспилотники ССО вывели из строя один из пролетов переправы, а уже на следующую ночь нанесли повторный удар по остаткам моста и специализированной железнодорожной технике, которую россияне привлекли для восстановления пути.