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Дроны "выключили" главную электроподстанцию Севастополя, - "Мадяр"

12:30 24.06.2026 Ср
2 мин
В течение ночи операторы СБС поразили десятки вражеских целей
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские дроны поразили электроподстанцию Севастополя (Getty Images)

В ночь на сегодня дроны Сил беспилотных систем поразили главную электроподстанцию Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

"Устала ночью 24 июня главная электроподстанция Севастополя, распределяющая генерацию Балаклавской ТЭС (ПС 330/220/110/35кВ "Севастополь"). Кина не будет, а света, как оказывается, много не бывает", - написал он.

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Удар нанесли операторы 1 ОЦ Сил беспилотных систем по координации новосозданного Центра глубинного поражения СБС.

"Мадяр" отметил, что в течение ночи дроны поразили 48 оперативных и плановых военных целей врага на южных оккупированных территориях.

Напомним, бойцы Сил специальных операций ВСУ совместно с участниками Движения сопротивления уничтожили стратегически важный железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное.

Операцию провели в два этапа. В ночь на 22 июня беспилотники ССО вывели из строя один из пролетов переправы, а уже на следующую ночь нанесли повторный удар по остаткам моста и специализированной железнодорожной технике, которую россияне привлекли для восстановления пути.

Также подразделения Сил Беспилотных Систем, среди которых "Птицы Мадяра", Nemesis и другие подразделения, совершили масштабную операцию в Крыму . За одну ночь они поразили более 60 важных военных объектов оккупантов.

Отметим, что в выходные украинские силы атаковали газораспределительные станции, нефтетерминалы, средства ПВО и логистическую инфраструктуру российских военных на оккупированном полуострове.

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