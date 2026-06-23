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Понад 60 цілей за ніч: "Птахи Мадяра" наробили галасу в Криму

16:32 23.06.2026 Вт
2 хв
Що саме атакували українські безпілотники під час нічної операції?
aimg Марія Науменко
Понад 60 цілей за ніч: "Птахи Мадяра" наробили галасу в Криму Фото: оператори Сил безпілотних систем під час виконання бойового завдання (Getty Images)
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Ніч проти 23 червня була неспокійною для російських військ у Криму. Українські безпілотники атакували десятки об'єктів у тилу противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

За його словами, лише за одну ніч було уражено понад 60 важливих об'єктів противника. Серед цілей - засоби протиповітряної оборони, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, логістичний транспорт та військова техніка.

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"Москва ляже у Криму. Птахи СБС сприятимуть і надалі. Різнобарвʼя цілей, споживайте хробаки", - написав командувач СБС.

Серед уражених цілей були:

  • три розвідувально-ударні безпілотники "Оріон" у Керчі;

  • нафтові резервуари на Керченській ТЕЦ;

  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у районі Багерового;

  • пускова установка С-300 та зенітна установка ЗУ-23-2 поблизу Курортного;

  • радіолокаційна станція "Небо-У" у Керчі;

  • електропідстанція "Західно-Кримська" в районі села Кар'єрне;

  • газорозподільча станція "Сімферополь" у селі Трудове;

  • навчальний полігон операторів БпЛА російських військ поблизу Дебальцевого;

  • цистерна з паливно-мастильними матеріалами в районі Горлівки;

  • логістичний транспорт російських військ у Приазовському Запорізької області;

  • транспорт і техніка окупантів на території Криму, а також у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

У проведенні операції брали участь підрозділи СБС, зокрема "Птахи Мадяра", "Nemesis", "К-2", "Рарог", "Рейд" та інші формування Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, у ніч проти 23 червня тимчасово окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотників. Під ударом опинилися порт "Кавказ" та низка інших військових і логістичних об'єктів окупантів. На тлі вибухів російська влада тимчасово перекривала рух Кримським мостом.

Це була не перша серія ударів по півострову за останні дні. На вихідних українські сили атакували газорозподільні станції, нафтотермінали, засоби протиповітряної оборони та логістичну інфраструктуру російських військ у Криму.

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