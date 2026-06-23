Понад 60 цілей за ніч: "Птахи Мадяра" наробили галасу в Криму

Ніч проти 23 червня була неспокійною для російських військ у Криму. Українські безпілотники атакували десятки об'єктів у тилу противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

У проведенні операції брали участь підрозділи СБС, зокрема "Птахи Мадяра", "Nemesis", "К-2", "Рарог", "Рейд" та інші формування Сил безпілотних систем.

транспорт і техніка окупантів на території Криму, а також у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

За його словами, лише за одну ніч було уражено понад 60 важливих об'єктів противника. Серед цілей - засоби протиповітряної оборони, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, логістичний транспорт та військова техніка.

Нагадаємо, у ніч проти 23 червня тимчасово окупований Крим зазнав масштабної атаки безпілотників. Під ударом опинилися порт "Кавказ" та низка інших військових і логістичних об'єктів окупантів. На тлі вибухів російська влада тимчасово перекривала рух Кримським мостом.

Це була не перша серія ударів по півострову за останні дні. На вихідних українські сили атакували газорозподільні станції, нафтотермінали, засоби протиповітряної оборони та логістичну інфраструктуру російських військ у Криму.