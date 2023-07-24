Дрони вдарили по зерну у Рені. Головне про атаку на порт біля кордону з Румунією

За словами голови Ренійської громади Ігоря Плехова, було під час атаки зафіксовано близько 15 "Шахедів". Жителі Рені та навколишніх сіл чули серію вибухів.

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівель та споруд у порту "Рені". Були локальні спалахи, які рятувальники оперативно ліквідували.

Наслідки та постраждалі

Внаслідок атаки було зруйновано три склади із зерном. Окрім того, постраждали семеро людей. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, всі вони - працівники порту.

"Один з них у важкому стані, у реанімації. Його стан вдалося стабілізувати. Тепер лікарі готуються перевести його до високоспеціалізованого медичного закладу. Ще один постраждалий у стані середньої ступені тяжкості", - розповів він.

Кіпер додав, що інші троє людей з легкими осколковими пораненнями та забоями тіла.

Порт "Рені" знаходиться біля кордону з Румунією

Варто зазначити, що порт "Рені" знаходиться в 300 метрах від кордону з членом НАТО Румунією. Кордон проходить по фарватеру Дунаю.

Президент країни Клаус Йоханніс вже відреагував на атаку.

"Я рішуче засуджую нещодавні напади Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит зерна через Україну, а отже, на глобальну продовольчу безпеку", - написав він у Twitter.

Міжнародна реакція

Молдова засудила нещодавні напади Росії на українську цивільну інфраструктуру вздовж Дунаю, розташовану поблизу кордону з Румунією.

"Ця жорстока атака створює значні ризики для українського експорту зерна та регіональної та глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні МЗС Молдови.

Військовий аналітик BILD Юліан Репке також прокоментував удар по порту "Рені".

"Росія продовжує систематично атакувати продовольчу інфраструктуру України. Минулої ночі вона атакувала порт на крайньому південному заході країни, знову знищивши зерно. Путін йде стопами Сталіна з його сумнозвісним червоним терором", - написав він.

Атаки на порти в Одеській області

Росія після виходу із "зернової угоди" майже щоночі завдає ракетних ударів по Одесі та області. Також ворог застосовує дрони-камікадзе та ракети різних типів для ударів по Херсонській та Миколаївській областях, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Весь минулий тиждень російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси та області. При цьому страждали не лише порти, а й житлові будинки.

Зокрема, минулої ночі, 23 липня, війська РФ випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО ЗСУ збили 9 із них. Та атака на місто стала наймасовішою з початку повномасштабної війни. Внаслідок атаки 22 особи постраждали, одна загинула. Також було частково зруйновано Спасо-Преображенський собор.