Дроны ударили по зерну в Рени. Главное об атаке на порт у границы с Румынией

По словам главы Ренийской общины Игоря Плехова, в ходе атаки было зафиксировано около 15 "Шахедов". Жители Рени и окрестных деревень слышали серию взрывов.

Также взрывной волной повреждены окна построек и сооружений в порту "Рени". Были локальные вспышки, которые спасатели оперативно ликвидировали.

В результате атаки были разрушены три склада с зерном . Кроме того,пострадали семь человек . По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, все они – работники порта.

"Один из них в тяжелом состоянии, в реанимации. Его состояние удалось стабилизировать. Теперь врачи готовятся перевести его в высокоспециализированное медицинское учреждение. Еще одно пострадавшее в состоянии средней степени тяжести", - рассказал он.

Кипер добавил, что другие три человека с легкими осколочными ранениями и ушибами тела.

Порт "Рени" находится у границы с Румынией

Стоит отметить, что порт Рени находится в 300 метрах от границы с членом НАТО Румынией. Граница проходит по фарватеру Дуная.

Президент страны Клаус Йоханнис уже отреагировал на атаку.

"Я решительно осуждаю недавние нападения России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, очень близко к Румынии. Эта недавняя эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море. Это также влияет на дальнейший транзит зерна через Украину, а значит, на глобальную продовольственную безопасность", - написал он в Twitter.

Военный аналитик BILD Юлиан Репке также прокомментировал удар по порту Рени.

"Россия продолжает систематически атаковать продовольственную инфраструктуру Украины. Прошлой ночью она атаковала порт на крайнем юго-западе страны, снова уничтожив зерно. Путин идет по стопам Сталина с его пресловутым красным террором", - написал он.