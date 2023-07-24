РФ завдала удару "Шахедами" по Дунайських портах: є руйнування і постраждалі

РФ здійснила чергову повітряну атаку на Одещині вночі 24 липня. Окупанти завдали удару з використанням ударних дронів типу "Shahed" по Дунайських портах. Внаслідок атаки є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає РБК-Україна з посиланням на її виступ в ефірі телемарафону.

Так, силами та засобами ППО ЗСУ було збито три ворожі "Шахеди", проте були й влучення.

За словами Гуменюк, внаслідок атаки противника є постраждалі.

"На жаль, є влучання в один з портів. Там зруйновано аграрний ангар, в якому зберігалось зерно. Пошкоджено ще кілька резервуарів для інших видів вантажів, нанесені ушкодження портовим обєктам, тобто крани та ін. Та є інформація про трьох працівників порту. Наслідки атаки уточнюються", - сказала вона.

Тим часом в ОК "Південь" повідомили, що попередньо відомо про 4 постраждалих працівників порту, при цьому інформація ще уточнюється.

"Цієї ночі майже 4-х годинна атака дронами "Shahed-136" була спрямована по портовій інфраструктурі Дунаю. 3 дрони знищені силами протиповітряної оборони", - йдеться у заяві.

Військові додали, що внаслідок удару по ангару із зерновими в одному з виробничих приміщень резервуара сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.

Російські атаки по Одесі та області

Цієї ночі, 24 липня, російські окупанти знову атакували Одеську область, для ударів застосовуючи дрони. Під час повітряної тривоги на півдні області пролунали вибухи.

Нагадаємо, що минулої ночі, 23 липня, війська РФ випустили по центру Одеси 19 ракет різних типів. Сили ППО ЗСУ збили 9 із них. Та атака на місто стала наймасовішою з початку повномасштабної війни.

Російські ракети потрапили до історичного центру Одеси. Зокрема, частково було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Детальніше про наслідки російських ракетних ударів по Одесі вночі 23 липня – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо також, що РФ після виходу із "зернової угоди" майже щоночі завдає ракетних ударів по Одесі та області. Також ворог застосовує дрони-камікадзе та ракети різних типів для ударів по Херсонській та Миколаївській областях, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі.

Так, перед цим, 23 липня окупанти здійснили чергову комбіновану атаку по Одесі та області із застосуванням крилатих ракет типу "Онікс", Х-22 та "Калібр". За даними ОВА, внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні об'єкти, житлові будинки.