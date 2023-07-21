Росіяни у дві хвилі обстріляли термінал із зерном в Одеській області, є постраждалі

Російські військові вночі вдарили ракетами "Калібр" по терміналу, де зберігалось зерно та сільськогосподарська техніка, в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону та голову Одеської ОВА Олега Кіпера .

Гуменюк повідомила, що вночі росіяни двома хвилями атакували Одеську область ракетами "Калібр" з ракетоносія, який вийшов на чергування в Чорне море.

"Ворог продовжує терор, безперечно пов’язаний із зерновою угодою. Цієї ночі окупанти поцілили в агропідприємство на Одещині, намагаючись знищити запаси зерна", - сказала вона.

Ворог спрямував ракети в термінал, де зберігалось зерно та сільськогосподарська техніка. За даними Кіпера, окупанти знищили 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Через вибух постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надали всю необхідну медичну допомогу.

Речниця Сил оборони півдня зазначила, що Росія запускала "Калібри" дуже складним курсом із врахуванням особливостей рельєфу та водойми Чорного моря.

"Ракети летіли на дуже низькій висоті з максимальним наближенням до державного кордону України. Тобто фактично провокація на провокації", - сказала вона.

Вона додала, що виявлення ракет за таких обставин ускладнене, тому влучання відбулось фактично одночасно із сигналом повітряної тривоги.

За її словами, підступність удару полягала ще й в тому, що він був спрямований у дві хвилі. Ворог випустив дві ракети по зерносховищу одного з сільськогосподарських підприємств, а в той момент, коли рятувальники на місці події ліквідовували пожежу, вони завдали нового ракетного удару.

Гуменюк зазначила, що рятувальники встигли перейти до укриття, проте відомо про пошкодження багатьох одиниць сільськогосподарської та рятувальної техніки.

Пожежу на площі понад 200 кв. м. оперативно ліквідували.

"Знищуючи нашу техніку ворог вкотре нагадує про те, що норми міжнародного права, якими рятувальники захищені від атак під час своєї роботи, для нього не мають ніякої ваги і поваги. Повторний ракетний удар залишив особовий склад без двох пожежних машин", - зазначив голова ДСНС Сергій Крук.

Він додав, що нова автоцистерна навряд чи підлягає відновленню і у такому стані вже точно нікому не допоможе.

Обстріл Одеської області

20 липня росіяни вже третю ніч поспіль завдавали ударів по Одеській області. Вони використовували ракети та дрони-камікадзе. Під ударом опинилися порти, причали та торгові мережі.

Через ворожу атаку загинув чоловік, ще вісім людей постраждали.

Також внаслідок атаки пошкоджено будівлю консульства Китаю.

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