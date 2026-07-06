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Дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії та спричинили пожежу (фото, відео)

05:37 06.07.2026 Пн
2 хв
Це вже не перша атака на цей стратегічний обʼєкт цього місяця
aimg Катерина Коваль
Дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії та спричинили пожежу (фото, відео) Фото: атака дронів на Ярославль (t.me/exilenova_plus)
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У Ярославлі в ніч на 6 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС". Місцеві повідомляють про серію вибухів на території підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відомо про атаку

Місцеві мешканці повідомили про успішну атаку на нафтопереробний завод у Ярославлі.

За їхніми даними, після удару вибухи тривали кілька хвилин поспіль. У мережі публікують кадри з місця подій.

Що таке "Славнефть-ЯНОС"

Ново-Ярославський нафтопереробний завод - один із п'яти найбільших у Росії.

Підприємство щороку переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти.

Завод є ключовим активом компанії "НГК Славнефть". Майже всі акції цієї компанії - 99,7% - порівну належать "Роснефті" та "Газпрому".

Нагадаємо, це вже не перша атака на цей обʼєкт. Наприкінці травня після нічного удару БПЛА в Ярославлі спалахнула промислова зона з паливними об'єктами, а виїзд у бік Москви на кілька годин заблокували.

Також 25 травня Росія зазнала чергової атаки невідомих дронів, через що з Ярославля до Москви також перекривали виїзд.

Крім того, 22 травня президент Володимир Зеленський заявляв, що українські дрони атакували вночі саме цей НПЗ. А 19 травня губернатор Ярославської області повідомляв, що під ударом міг опинитися той самий завод "Славнефть-ЯНОС". Дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії

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