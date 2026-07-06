Дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ России и вызвали пожар (фото, видео)

В Ярославле в ночь на 6 июля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС". Местные сообщают о серии взрывов на территории предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что известно об атаке

Местные жители сообщили об успешной атаке на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.

По их данным, после удара взрывы продолжались несколько минут подряд. В сети публикуют кадры с места происшествия.

Что такое "Славнефть-ЯНОС"

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод – один из пяти крупнейших в России.

Предприятие ежегодно перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти.

Завод является ключевым активом компании НГК Славнефть. Почти все акции этой компании – 99,7% – поровну принадлежат "Роснефти" и "Газпрому".

Напомним, это уже не первая атака на этот объект. В конце мая после ночного удара БПЛА в Ярославле вспыхнула промышленная зона с топливными объектами, а выезд в сторону Москвы на несколько часов заблокирован.