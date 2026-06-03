Дрони Сил оборони зупинили НПС "Зензеватка" та уразили аеродром "Саки"

У вівторок, 2 червня та в ніч на 3 червня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі та низку інших важливих об'єктів росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ та допис СБУ .

Зокрема, під ударом був нафтовий термінал "Санкт-Петербург" - підтверджено його ураження з подальшою пожежею на території.

Цей термінал входить до числа найбільших перевалочних комплексів нафтопродуктів на Балтійському напрямку та має ключове значення для експорту і логістики паливних ресурсів РФ. Його пропускна здатність сягає 10 млн тонн на рік. Об’єкт також використовується для забезпечення потреб військових формувань країни-агресора.

Крім того, підтверджено зупинку перекачування нафти на нафтоперекачувальній станції "Зензеватка" у Волгоградській області країни-агресорки, яка була уражена 2 червня.

Стратегічний завод та аеропорт "Саки"

Крім того, під атакою дронів було підприємство з виробництва складових частин високоточного озброєння "Мічурінський завод "Прогресс". На його території зафіксовано пожежу, масштаби наслідків наразі уточнюються.

Завод спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки РФ, зокрема гіроскопічних приладів стабілізації, автопілотів, навігаційних курсовказівників та інших елементів пілотно-навігаційних комплексів. Вони застосовуються у ворожих літаках, ракетах і дронах.

Сили оборони також уразили радіотехнічну систему ближньої навігації РБСН-4Н на аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

Інші важливі об'єкти ворога

Було уражено склад боєприпасів та безпілотників російських окупантів (Галицинівка, Донецької обл.), склад паливно-мастильних матеріалів (Білолуцьк, Луганської обл.), а також ворожий командно-спостережний пункт (Селидове, Донецької обл.).

За результатами попередніх атак 2 червня було підтверджено пошкодження технологічної естакади, установки первинної переробки нафти АВТ та двох резервуарів РВС-5000 на НПЗ "Ильский".

Також за результатами удару 30 травня по полігону "Приморський Посад" на ТОТ Запорізької обл. підтверджено знищення укриттів для особового складу росіян. Ворог втратив близько 30 солдатів.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.

"Стабільне майбутнє" у вигляді пожеж на НПЗ

В СБУ підтвердили удар по "Петербурзькому нафтовому терміналу" спільно з представниками Сил оборони України.

"Він має 21 резервуар для зберігання та перевалки нафтопродуктів. Подолавши близько 1100 кілометрів, безпілотники влучили по території резервуарного парку, де зафіксовано щонайменше чотири окремі великі осередки пожежі", - йдеться у заяві.

Зазначається, що атака на ПНТ відбулася в день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який проходить під гаслом "Прагматичний діалог - шлях до стабільного майбутнього".

"Росія вкотре демонструє небажання вести будь-який прагматичний діалог щодо припинення війни проти України. Тому її очікує "стабільне майбутнє" у вигляді регулярних пожеж на НПЗ, нафтобазах і терміналах, через які Кремль заробляє нафтодолари для фінансування агресії", - наголосили в СБУ.

У Службі зауважили, що чим довше країна-агресорка обирає війну замість миру, тим частіше горітимуть об’єкти, що її забезпечують.