Дрони СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал "Усть-Луга" у Росії

Як повідомляється, цієї ночі дрони "Альфи" успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового термінала порту "Усть-Луга" в Ленінградській області.

Внаслідок атаки зафіксовано серйозні ураження та пожежу.

Це ключовий морський порт рф на Балтиці. Через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

Зазначається, що СБУ спільно з Силами оборони продовжує системну роботу для зниження фінансових і логістичних можливостей ворога.

"Адже всі нафтові обʼєкти фактично є частиною російського ВПК та забезпечують надходження до бюджету рф коштів, які йдуть на війну проти України. Тож спецоперації, що протидіють цьому, триватимуть і надалі. Росія заплатить високу ціну за свою агресію", - підкреслив т. в. о. голови СБУ Євгеній Хмара.