Війна в Україні

Дрони СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал "Усть-Луга" у Росії

14:45 29.03.2026 Нд
2 хв
Зафіксовано серйозні ураження
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: дрони СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал "Усть-Луга" у Росії (Getty Images)

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал порту "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ.

Як повідомляється, цієї ночі дрони "Альфи" успішно відпрацювали по інфраструктурі нафтового термінала порту "Усть-Луга" в Ленінградській області.

Внаслідок атаки зафіксовано серйозні ураження та пожежу.

Це ключовий морський порт рф на Балтиці. Через нього здійснюється експорт нафти, у тому числі з використанням суден так званого тіньового флоту.

Зазначається, що СБУ спільно з Силами оборони продовжує системну роботу для зниження фінансових і логістичних можливостей ворога.

"Адже всі нафтові обʼєкти фактично є частиною російського ВПК та забезпечують надходження до бюджету рф коштів, які йдуть на війну проти України. Тож спецоперації, що протидіють цьому, триватимуть і надалі. Росія заплатить високу ціну за свою агресію", - підкреслив т. в. о. голови СБУ Євгеній Хмара.

Удари по нафтогазовій інфраструктурі РФ

Нагадаємо, 28 березня стало відомо про удар по нафтопереробному заводу "Ярославський", який є стратегічно важливим для забезпечення паливом російського угруповання військ.

Цьому передувала атака 26 березня на Кірішський НПЗ у Ленінградській області - один із трьох найбільших заводів РФ, що спричинило там масштабну пожежу.

Крім того, 23 березня ЗСУ уразили нафтовий термінал "Транснефть - порт Приморськ" та НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", підірвавши експортні можливості та внутрішню переробку ворога.

