Дроны СБУ второй раз за неделю поразили нефтетерминал "Усть-Луга" в России

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ второй раз за неделю поразили нефтетерминал порта "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как сообщается, этой ночью дроны "Альфы" успешно отработали по инфраструктуре нефтяного терминала порта "Усть-Луга" в Ленинградской области.
В результате атаки зафиксированы серьезные поражения и пожар.
Это ключевой морской порт рф на Балтике. Через него осуществляется экспорт нефти, в том числе с использованием судов так называемого теневого флота.
Отмечается, что СБУ совместно с Силами обороны продолжает системную работу для снижения финансовых и логистических возможностей врага.
"Ведь все нефтяные объекты фактически являются частью российского ВПК и обеспечивают поступление в бюджет рф средств, которые идут на войну против Украины. Поэтому спецоперации, противодействующие этому, будут продолжаться и в дальнейшем. Россия заплатит высокую цену за свою агрессию", - подчеркнул в. и. о. председателя СБУ Евгений Хмара.
Напомним, 28 марта стало известно об ударе по нефтеперерабатывающему заводу "Ярославский", который является стратегически важным для обеспечения топливом российской группировки войск.
Этому предшествовала атака 26 марта на Киришский НПЗ в Ленинградской области - один из трех крупнейших заводов РФ, что повлекло там масштабный пожар.
Кроме того, 23 марта ВСУ поразили нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим", подорвав экспортные возможности и внутреннюю переработку врага.