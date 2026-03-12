ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони СБУ уразили один із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії, - джерела

11:19 12.03.2026 Чт
2 хв
Російська влада підтвердила факт атаки
aimg Ірина Глухова aimg Юлія Акимова
Дрони СБУ уразили один із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії, - джерела Фото: дрони СБУ уразили один із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії (Getty Images)

В ніч на 12 березня дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї. Це один із найбільших нафтових вузлів на півдні Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Читайте також: Дрони атакували станцію перекачування нафти в Краснодарському краї РФ: спалахнула пожежа

За даними джерел, удар по об’єкту завдали безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ.

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа: на відео видно кілька джерел займання, імовірно горять резервуари з паливом.

Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти в регіоні, де розташовані велика нафтобаза та термінал. Об’єкт відіграє важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів, зокрема постачанні до порту Новоросійськ.

Російська влада підтвердила факт атаки та повідомила, що до гасіння пожежі залучено 26 одиниць техніки.

За інформацією джерел, на початку березня СБУ спільно із Силами оборони вже проводила успішні удари по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійськ.

Сьогоднішнє ураження Тихорецького нафтового хабу, який є основним каналом постачання нафтопродуктів до Новоросійська, стало значним ударом по логістиці Росії.

"Такі системні спецоперації СБУ створюють перебої в постачанні, ускладнюють транспортування нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати логістичні маршрути. У комплексі це послаблює як військові можливості Росії, так і її економічну спроможність вести війну", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Що передувало

Сьогодні вночі у Краснодарському краї було гучно. Очевидці повідомляли про багато вибухів та масштабну пожежу.

Російські пабліки писали про ураження нафтобази Тихорецька.

Журналісти ASTRA провели OSINT-аналіз і дійшли висновку, що горить нафтоперевалочний термінал "Тихорецьк-Нафта", де спалахнули резервуари на місцевій нафтобазі.

