Багато вибухів та пожежа: дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ

08:38 12.03.2026 Чт
2 хв
Площа пожежі складає 150 квадратних метрів
aimg Ірина Глухова
Багато вибухів та пожежа: дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ Фото ілюстративне: дрони атакували нафтобазу у Краснодарському краї РФ (росЗМІ)

У ніч на 12 березня безпілотники атакували нафтобазу в Тихорецькому районі Краснодарського краю Росії. Очевидці чули багато вибухів, на об'єкті спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Astra.

Читайте також: Дрони атакували станцію перекачування нафти в Краснодарському краї РФ: спалахнула пожежа

У російському оперативному штабі традиційно пояснили займання на території нафтобази "падінням уламків БпЛА".

За даними оперштабу, площа пожежі сягнула 150 кв. м, а постраждалих немає. Наразі вогонь намагаються локалізувати 83 рятувальники за допомогою 26 одиниць спеціальної техніки, зокрема силами ГУ МНС Росії по Краснодарському краю.

Як повідомляє Astrа , уночі жителі Тихорецьку повідомили про багато вибухів, після чого у місті почалася пожежа. На оприлюднених відео видно густий дим і відкрите полум’я на території нафтобази.

Astrа, проаналізувавши відео з місця події, дійшла висновку, що загорілися резервуари з паливом, які належать до перевалочного пункту ТОВ "Тихорецьк-Нафта".

"На кадрах видно два осередки займання: відкрите полум’я перед великим резервуаром, який, ймовірно, також починає горіти, а на задньому плані підіймається густий дим - ймовірно, там горять інші резервуари з паливом", - пише паблік.

За інформацією Astra, Тихорецький нафтовий вузол - один з найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії.

Він розташований у Краснодарському краї та управляється компанією ТОВ "Тихорецьк-Нафта", що входить до структури "Транснафти". Об'єкт є великою нафтобазою та перевалочним терміналом.

Спочатку повідомлялося, що горить об’єкт компанії "Тихорецк-Нафта", однак згодом уточнили, що йдеться про один нафтовий промисловий кластер, до якого входять кілька підприємств.

Удари по Краснодарському краю

Нафтові об’єкти у Краснодарському краї РФ не вперше стають ціллю атак безпілотників.

Так, 8 березня повідомлялося, що дрони уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Армавір" у регіоні.

Армавір є важливим вузлом трубопровідної логістики нафтопродуктів: там паливо перекачується магістральним трубопроводом, накопичується у резервуарах та відвантажується залізницею.

Після атаки зафіксовано займання резервуарів із паливом - на місці спалахнула пожежа у сховищах нафтопродуктів.

Ніч проти 28 лютого у Краснодарському краї також видалася "спекотною" для російської нафтової галузі. У станиці Новомінська спалахнула пожежа на міні-НПЗ "Албашнефть" після падіння уламків безпілотника.

