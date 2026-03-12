ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны СБУ поразили один из крупнейших нефтяных узлов на юге России, - источники

11:19 12.03.2026 Чт
2 мин
Российские власти подтвердили факт атаки
aimg Ірина Глухова aimg Юлия Акимова
Дроны СБУ поразили один из крупнейших нефтяных узлов на юге России, - источники Фото: дроны СБУ поразили один из крупнейших нефтяных узлов на юге России (Getty Images)

В ночь на 12 марта дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Тихорецк" в Краснодарском крае. Это один из крупнейших нефтяных узлов на юге России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Читайте также: Дроны атаковали станцию перекачки нефти в Краснодарском крае РФ: вспыхнул пожар

По данным источников, удар по объекту нанесли беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

В результате атаки возник масштабный пожар: на видео видно несколько источников возгорания, предположительно горят резервуары с топливом.

Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти в регионе, где расположены крупная нефтебаза и терминал. Объект играет важную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов, в частности поставке в порт Новороссийск.

Российские власти подтвердили факт атаки и сообщили, что к тушению пожара привлечено 26 единиц техники.

По информации источников, в начале марта СБУ совместно с Силами обороны уже проводила успешные удары по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск.

Сегодняшнее поражение Тихорецкого нефтяного хаба, который является основным каналом поставки нефтепродуктов в Новороссийск, стало значительным ударом по логистике России.

"Такие системные спецоперации СБУ создают перебои в поставках, затрудняют транспортировку нефтепродуктов к портам и заставляют врага менять логистические маршруты. В комплексе это ослабляет как военные возможности России, так и ее экономическую способность вести войну", - отметил информированный источник в СБУ.

Что предшествовало

Сегодня ночью в Краснодарском крае было громко. Очевидцы сообщали о многих взрывах и масштабном пожаре.

Российские паблики писали о поражении нефтебазы Тихорецка.

Журналисты ASTRA провели OSINT-анализ и пришли к выводу, что горит нефтеперевалочный терминал "Тихорецк-Нафта", где вспыхнули резервуары на местной нефтебазе.

Больше по теме:
Российская Федерация Нафта Война России против Украины
