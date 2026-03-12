Дроны СБУ поразили один из крупнейших нефтяных узлов на юге России, - источники

В ночь на 12 марта дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Тихорецк" в Краснодарском крае. Это один из крупнейших нефтяных узлов на юге России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным источников, удар по объекту нанесли беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ.

В результате атаки возник масштабный пожар: на видео видно несколько источников возгорания, предположительно горят резервуары с топливом.

Тихорецкий нефтяной узел является одним из крупнейших перевалочных пунктов нефти в регионе, где расположены крупная нефтебаза и терминал. Объект играет важную роль в логистике российского топлива и нефтепродуктов, в частности поставке в порт Новороссийск.

Российские власти подтвердили факт атаки и сообщили, что к тушению пожара привлечено 26 единиц техники.

По информации источников, в начале марта СБУ совместно с Силами обороны уже проводила успешные удары по нефтяной инфраструктуре порта Новороссийск.

Сегодняшнее поражение Тихорецкого нефтяного хаба, который является основным каналом поставки нефтепродуктов в Новороссийск, стало значительным ударом по логистике России.

"Такие системные спецоперации СБУ создают перебои в поставках, затрудняют транспортировку нефтепродуктов к портам и заставляют врага менять логистические маршруты. В комплексе это ослабляет как военные возможности России, так и ее экономическую способность вести войну", - отметил информированный источник в СБУ.