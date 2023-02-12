Не дрони. Росіяни могли сьогодні запустити повітряні кулі, - Ігнат

За його словами, РФ може запускати повітряні кулі, подібні до тих, які США нещодавно збивало над своєю територією.

"Можливо, були і повітряні кулі, які запускали. Інформація перевіряється. Можливо, це не такі повітряні кулі, як були в США, але можливо повітряні кулі (росіяни - ред.) теж запустили, щоб виснажувати ППО чи для іншого", - сказав Ігнат.

Зокрема, він зазначив, що це могло відбутись і під час сьогоднішньої тривоги в частині українських областей.

Також Ігнат заявляв, що росіяни останній тиждень почали частіше атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Однак метою таких дій скоріше за все є дослідження роботи українських систем протиповітряної оборони.