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Не підготовка до обстрілу. У Повітряних силах назвали мету частих російських атак дронами

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Неділя 12 лютого 2023 21:34
Не підготовка до обстрілу. У Повітряних силах назвали мету частих російських атак дронами Фото: Юрій Ігнат, спікер Повітряних сил ЗСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Росіяни останній тиждень почали частіше атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Метою таких дій є дослідження роботи українських систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, необхідно звикати до частих російських атак, під час яких працюватиме наша ППО.

Ігнат зазначив, що росіяни змінили час запуску дронів - тепер вони застосовують атаки безпілотниками не лише у нічний час, а й увечері. При цьому місце запуску залишилося тим самим - східне узбережжя Азовського моря.

"Таким чином, вони невеликими групами ввечері почали атакувати. Досліджують роботу нашої ППО, і дрони-розвідники можуть з'являтися, щоб оглянути наслідки ударів. Не можна назвати це підготовкою (до нового обстрілу - ред.). Вони просто вже третій день запускають, якщо сьогодні теж підтвердиться, що це "Шахеди", - додав спікер Повітряних сил.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 12 лютого, російські окупанти вже вчетверте за тиждень запустили дрони Україною.

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