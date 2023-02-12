Не підготовка до обстрілу. У Повітряних силах назвали мету частих російських атак дронами
Росіяни останній тиждень почали частіше атакувати Україну іранськими дронами-камікадзе. Метою таких дій є дослідження роботи українських систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
За його словами, необхідно звикати до частих російських атак, під час яких працюватиме наша ППО.
Ігнат зазначив, що росіяни змінили час запуску дронів - тепер вони застосовують атаки безпілотниками не лише у нічний час, а й увечері. При цьому місце запуску залишилося тим самим - східне узбережжя Азовського моря.
"Таким чином, вони невеликими групами ввечері почали атакувати. Досліджують роботу нашої ППО, і дрони-розвідники можуть з'являтися, щоб оглянути наслідки ударів. Не можна назвати це підготовкою (до нового обстрілу - ред.). Вони просто вже третій день запускають, якщо сьогодні теж підтвердиться, що це "Шахеди", - додав спікер Повітряних сил.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 12 лютого, російські окупанти вже вчетверте за тиждень запустили дрони Україною.
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