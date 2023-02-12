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Не дроны. Россияне могли сегодня запустить воздушные шары, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты могут использовать воздушные шары для того, чтобы истощить украинское ПВО.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает РБК-Украина.

По его словам, РФ может запускать воздушные шары, подобные тем, которые США недавно сбивало над своей территорией.

"Возможно, были и воздушные шары, которые запускали. Информация проверяется. Возможно, это не такие воздушные шары, как были в США, но, возможно, воздушные шары (россияне - ред.) тоже запустили, чтобы истощать ПВО или для другого", - сказал он. Игнатий.

В частности, он отметил, что это могло произойти и во время сегодняшней тревоги в части украинских областей.

Также Игнат заявлял, что россияне в последнюю неделю начали чаще атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. Однако целью таких действий, скорее всего, является исследование работы украинских систем противовоздушной обороны.

Напомним, что россияне совершили очередной массированный обстрел Украины. РБК-Украина сообщало все подробности атаки.

При этом российские ракеты, летевшие из акватории Черного моря, пересекли границы Молдовы и Румынии.

В Молдове подтвердили вторжение ракеты в свое воздушное пространство, а в Румынии заявили, что ракета пролетела в 35 км от границы.

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Российская Федерацияатака дроновПВО