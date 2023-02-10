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У Міноборони Румунії заявили, що російську ракету зафіксували за 35 км від кордону.

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П'ятниця 10 лютого 2023 13:03
У Міноборони Румунії заявили, що російську ракету зафіксували за 35 км від кордону. Фото: у Міноборони Румунії заявили, що російську ракету зафіксували за 35 км від кордону. (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Система спостереження ВПС Румунії 10 лютого зафіксувала російську ракету, яка летіла до України. Однак вона не перетинала повітряний простір Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міноборони Румунії.

"Система повітряного спостереження ВПС Румунії зафіксувала в п'ятницю, 10 лютого, повітряну ціль, запущену з акваторії Чорного моря з корабля Російської Федерації, поблизу Кримського півострова, швидше за все, крилату ракету", - йдеться у повідомленні.

За даними ВВС, ракета увійшла до повітряного простору України, а потім перетнула кордон Молдови. Однак вона так і не пролітала над Румунією.

"Найближча точка траєкторії цілі до повітряного простору Румунії була зафіксована радіолокаційними системами приблизно за 35 км на північний схід від кордону", - зазначили оборонному відомстві.

Для контролю повітряного простору Румунія підняла у повітря два літаки.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що під час масованого обстрілу дві російські ракети, що летіли з акваторії Чорного моря в Україну, перетнули кордони Молдови та Румунії.

У Міноборони Молдови вже підтвердили інформацію Залжуного. Там заявили, що уважно стежать за ситуацією в регіоні та "рішуче засуджують" порушення повітряного простору Молдови.

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