Небезпечний розворот: ISW застеріг про зміну тактики російських атак по Україні

10:25 25.03.2026 Ср
3 хв
Росія б’є довше і ширше
aimg Ірина Глухова
Небезпечний розворот: ISW застеріг про зміну тактики російських атак по Україні фото: центр Львова опинився під атакою дронів 24 березня (Getty Images)

Масована атака на Україну 23-24 березня є значним і небезпечним поворотом у російській тактиці завдання ударів. Нова стратегія дозволяє РФ довше утримувати тиск та охоплювати більшу кількість регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також: Захід України під ударом: "Шахеди" долетіли до самого Львова

Нова тактика атак РФ

Як наголошують аналітики, йдеться не просто про масштаби, а про системний підхід: удари розтягуються в часі, комбінуються дрони та ракети, а основна мета - перевантажити та виявити вразливість української протиповітряної оборони.

Зокрема, радник Міністерства оборони України Сергій Флеш Бескрестнов повідомив, що зміна тривалості ударів, ймовірно, спрямована на виявлення вразливостей в українській ППО та їх подолання.

А голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що російські сили тривалий час накопичували ресурси для проведення більш інтенсивних і тривалих ударів, орієнтованих на цивільні об’єкти по всій території України.

У ISW вказують, що Росія застосовує тактику "накопичення і удару": протягом кількох днів запускається обмежена кількість ракет, після чого відбуваються масовані атаки з одночасним використанням ракет і великої кількості дронів.

Такий підхід дозволяє перевантажувати українську протиповітряну оборону та посилювати руйнівний ефект.

За оцінками експертів, Росія вже наближається до можливості запуску понад 1000 ударних безпілотників в межах однієї серії атак. Події 23-24 березня стали найближчим до реалізації такого сценарію прикладом.

Політичний тиск і нові ризики

Окремо в ISW звертають увагу на політичний фактор. Подібні удари часто збігаються з важливими дипломатичними подіями.

Зокрема, остання атака відбулася одразу після американо-українських переговорів у Флориді, що може свідчити про спробу тиску на Київ та його союзників.

Експерти також попереджають, що Москва може скористатися дефіцитом систем ППО, зокрема Patriot, а також відволіканням міжнародної уваги на Близький Схід, щоб активізувати свою повітряну кампанію проти України.

Російська атака на Україну 24 березня

Нагадаємо, в ніч на 24 березня Росія розпочала масштабну повітряну атаку на Україну. Ворог запустив по різних областях кілька сотень дронів, а також балістичні та крилаті ракети.

Під ударами опинилися Київ, Полтава, Запоріжжя та інші регіони. Жахливі наслідки зафіксовані в 11 областях: загинули чотири людини, десятки дістали поранення, серед постраждалих - діти.

Протягом дня атаки продовжувалися. Надвечір 24 березня майже всі західні області України були під ударом дронів.

У Львові влучання припали на житлові будинки на площі Соборній, вулицях Братів Рогатинців та Червоної Калини.

Внаслідок атаки постраждали люди, а також були пошкоджені об’єкти, що входять до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вибухи лунали також у Тернополі, Івано-Франківську та Вінниці.

Детальніше про наслідки ударів на заході країни - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Пряме попадання в житловий будинок: Росія атакувала Одеську область, є руйнування
