UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони РФ влучили в дитячий садок у центрі Сум (фото, відео)

11:43 06.05.2026 Ср
2 хв
На місці події працюють усі відповідні служби
aimg Ірина Глухова
Фото ілюстративне: дрони РФ влучили в дитячий садок у центрі Сум (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 6 травня, російські військовї вдарили дронами по центру Сум та влучили у будівлю дитячого садочку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Сумської ОВА Олега Григорова та в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря у Telegram.

Читайте також: Росія порушила режим "тиші": що відомо про атаку на Харків, Запоріжжя і не тільки

"Двома ударними БпЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум. Триває рятувальна операція", - йдеться у повідомленні ОВА.

У міській владі уточнили, що зафіксовано влучання двох безпілотників у центральній частині міста - в будівлю дитячого садочка.

Фото: у центрі Сум - дроновий приліт у будівлю дитячого садочка (t.me/kobzarartemsn)

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

На місці події працюють усі відповідні служби.

Тим часом ЗМІ показали відео з місця удару по дитсадку в Сумах.

Обстріли України та порушення режиму тиші

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму тиші з середи, 6 травня.

Він також зазначив, що Україна не отримувала офіційних звернень від Росії щодо перемир’я на 9 травня, про яке повідомляли російські ЗМІ.

Попри це, у ніч на 6 травня російські війська завдали ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі в низці регіонів України. Під обстріли потрапили Харків, Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг, неспокійною була ситуація і на Сумщині.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 5 травня до 08:00 6 травня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами, однією керованою авіаракетою та 108 ударними дронами.

На порушення режиму тиші вже відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
СумиДрониВійська РФВійна в Україні