ua en ru
Ср, 06 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала Україну дронами та ракетами, понад 10 прильотів: як відпрацювала ППО

08:24 06.05.2026 Ср
2 хв
Ворожі цілі летіли з семи напрямків
aimg Тетяна Степанова
РФ атакувала Україну дронами та ракетами, понад 10 прильотів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 89 російських дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

У ніч на 6 травня Росія атакувала Україну 108 ударними дронами та ракетами різних типів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З вечора до ранку росіяни атакували 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області, 1 керованою авіаційною ракетою Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів-імітаторів "Пародія" на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних безпілотників на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, зранку 6 травня російські війська атакували кілька міст України, чим порушили режим "тиші", який запропонував та оголосив президент Володимир Зеленський.

Одразу після початку перемир'я у Дніпрі пролунав вибух, але фіксація ворожих цілей була мінімальна.

Під ранок ворог активізував атаки, військові фіксували дрони та пуски КАБів.

Також під ударом, де вже відомо про наслідки - були Харків та Запоріжжя.

Зокрема, у Харкові пошкджені будинки та постраждалі. У Запоріжжі атаковано об'єкт промислової інфраструктури

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Росія порушила режим "тиші": що відомо про атаку на Харків, Запоріжжя і не тільки
Росія порушила режим "тиші": що відомо про атаку на Харків, Запоріжжя і не тільки
Аналітика
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет