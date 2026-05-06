РФ атакувала Україну дронами та ракетами, понад 10 прильотів: як відпрацювала ППО

У ніч на 6 травня Росія атакувала Україну 108 ударними дронами та ракетами різних типів. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет, 1 керованої авіаційної ракети та 9 ударних безпілотників на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів-імітаторів "Пародія" на півночі та сході країни.

З вечора до ранку росіяни атакували 2 балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області, 1 керованою авіаційною ракетою Х-31 з повітряного простору Курської області, а також 108 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків Брянськ, Курськ, Міллєрово - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Обстріли України

Нагадаємо, зранку 6 травня російські війська атакували кілька міст України, чим порушили режим "тиші", який запропонував та оголосив президент Володимир Зеленський.

Одразу після початку перемир'я у Дніпрі пролунав вибух, але фіксація ворожих цілей була мінімальна.

Під ранок ворог активізував атаки, військові фіксували дрони та пуски КАБів.

Також під ударом, де вже відомо про наслідки - були Харків та Запоріжжя.

Зокрема, у Харкові пошкджені будинки та постраждалі. У Запоріжжі атаковано об'єкт промислової інфраструктури