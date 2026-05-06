Война в Украине

Дроны РФ попали в детский сад в центре Сум (фото, видео)

11:43 06.05.2026 Ср
2 мин
На месте происшествия работают все соответствующие службы
aimg Ирина Глухова
Фото иллюстративное: дроны РФ попали в детский сад в центре Сум (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 6 мая, российские военные ударили дронами по центру Сум и попали в здание детского сада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Олега Григорова и и.о. городского головы Сум Артема Кобзаря в Telegram.

Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только

"Двумя ударными БпЛА россияне ударили по гражданскому зданию в центральной части Сум. Продолжается спасательная операция", - говорится в сообщении ОВА.

В городской власти уточнили, что зафиксировано попадание двух беспилотников в центральной части города - в здание детского сада.

Фото: в центре Сум - дроновой прилет в здание детского сада (t.me/kobzarartemsn)

Информация о пострадавших и масштабах разрушений пока уточняется.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Тем временем СМИ показали видео с места удара по детсаду в Сумах.

Обстрелы Украины и нарушение режима тишины

Ранее президент Владимир Зеленский объявил о введении режима тишины со среды, 6 мая.

Он также отметил, что Украина не получала официальных обращений от России относительно перемирия на 9 мая, о котором сообщали российские СМИ.

Несмотря на это, в ночь на 6 мая российские войска нанесли удары по гражданской и промышленной инфраструктуре в ряде регионов Украины. Под обстрелы попали Харьков, Днепр, Запорожье и Кривой Рог, неспокойной была ситуация и в Сумской области.

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 5 мая до 08:00 6 мая Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами, одной управляемой авиаракетой и 108 ударными дронами.

На нарушение режима тишины уже отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

