Дроны РФ попали в детский сад в центре Сум (фото, видео)

Обстрелы Украины и нарушение режима тишины

Ранее президент Владимир Зеленский объявил о введении режима тишины со среды, 6 мая.

Он также отметил, что Украина не получала официальных обращений от России относительно перемирия на 9 мая, о котором сообщали российские СМИ.

Несмотря на это, в ночь на 6 мая российские войска нанесли удары по гражданской и промышленной инфраструктуре в ряде регионов Украины. Под обстрелы попали Харьков, Днепр, Запорожье и Кривой Рог, неспокойной была ситуация и в Сумской области.

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 5 мая до 08:00 6 мая Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами, одной управляемой авиаракетой и 108 ударными дронами.

На нарушение режима тишины уже отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.