Дрони РФ вдарили по пасажирському поїзду на Запоріжжі (фото)

Російські дрони вдень 18 липня атакували локомотив та пасажирський поїзд у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці" та Telegram міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.
"Внаслідок ворожої атаки дронів в Запорізькій області зазнав пошкоджень пасажирський поїзд", - повідомили в УЗ.
Завдяки оперативному попередженню моніторингової групи УЗ, всіх пасажирів, а також локомотивну й поїзну бригади було своєчасно евакуйовано.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Люди перебувають в укритті та будуть довезені до Запоріжжя автобусами.
Фото: наслідки кдару РФ по пасажирському поїзду на Запоріжжі (пресслужба УЗ та Telegram Миколи Калашника)
В УЗ зазначили, що відтепер рух поїздів у регіоні буде здійснюватися диспетчерським розкладом із посиленим контролем моніторингових груп.
Пасажирів поїздів з/до Запоріжжя просять звертати увагу на персоналізовані сповіщення по рейсах у застосунку "Укрзалізниці".
Нагадаємо, у ніч на 18 липня Росія атакувала Україну 7 ракетами та 90 ударними дронами. Основний напрямок удару - Одеська область.
Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.
Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.
Зокрема, Росія завдала масованого удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.
Також армія РФ пізно ввечері 17 липня вдарила ракетами по судну під прапором Маршаллових Островів і порту Одеси. В результаті є постраждалі серед членів екіпажу.