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Дроны РФ ударили по пассажирскому поезду на Запорожье (фото)

13:49 18.07.2026 Сб
2 мин
Что с пассажирами и как дальше будут курсировать поезда в регионе?
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне ударили по пассажирскому поезду на Запорожье (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Российские дроны 18 июля атаковали локомотив и пассажирский поезд в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу "Укрзализныци" и Telegram министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

"В результате вражеской атаки дронов в Запорожской области получил повреждения пассажирский поезд", - сообщили в УЗ.

Благодаря оперативному предупреждению мониторинговой группы УЗ, все пассажиры, а также локомотивная и поездная бригады были своевременно эвакуированы.

По предварительной информации, пострадавших нет. Люди находятся в укрытии и будут довезены в Запорожье автобусами.

Фото: последствия кдара РФ по пассажирскому поезду в Запорожье (прессслужба УЗ и Telegram Николая Калашника)

В УЗ отметили, что теперь движение поездов в регионе будет осуществляться диспетчерским расписанием с усиленным контролем мониторинговых групп.

Пассажиров поездов из/в Запорожье просят обращать внимание на персонализированные уведомления по рейсам в приложении "Укрзализныци".

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 18 июля Россия атаковала Украину 7 ракетами и 90 ударными дронами. Основное направление удара - Одесская область.

Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, однако есть попадания.

Зафиксировано попадание ракет и 19 ударных дронов на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

В частности, Россия нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб и ранен.

Также армия РФ поздно вечером 17 июля ударила ракетами по судну под флагом Маршалловых островов и порта Одессы. В результате пострадали среди членов экипажа.

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