Дроны РФ ударили по пассажирскому поезду на Запорожье (фото)

"В результате вражеской атаки дронов в Запорожской области получил повреждения пассажирский поезд", - сообщили в УЗ.

Благодаря оперативному предупреждению мониторинговой группы УЗ, все пассажиры, а также локомотивная и поездная бригады были своевременно эвакуированы.

По предварительной информации, пострадавших нет. Люди находятся в укрытии и будут довезены в Запорожье автобусами.

Фото: последствия кдара РФ по пассажирскому поезду в Запорожье (прессслужба УЗ и Telegram Николая Калашника)

В УЗ отметили, что теперь движение поездов в регионе будет осуществляться диспетчерским расписанием с усиленным контролем мониторинговых групп.

Пассажиров поездов из/в Запорожье просят обращать внимание на персонализированные уведомления по рейсам в приложении "Укрзализныци".