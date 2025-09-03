UA

Дрони РФ вдарили по критичній інфрастуктурі: Ніжин залишився без світла та води

Фото: Росія атакувала Ніжин дронами (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Зранку РФ безпілотниками вдарила по критичній інфраструктурі Ніжинського району. В результаті обстрілу місцеві залишилися без світла та частково без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ніжинську міську раду та голову Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

Зранку 3 вересня російські війська завдали удару дронами по Чернігівській області. Ворожі безпілотники спрямували на об’єкти цивільної інфраструктури.

У місті Ніжин пролунали вибухи. Місцева влада повідомляла про роботу сил протиповітряної оборони.

Попри роботу ППО, зафіксовано влучання у критичний об’єкт. У результаті без електропостачання залишилися понад 30 тисяч домогосподарств у Ніжинському районі. Також у частині Ніжина відсутня вода.

Для ліквідації наслідків обстрілу задіяні всі необхідні служби.

Комбінований обстріл України

В ніч на 3 вересня російські війська завдали удари ракетами та ударними дронами по Луцьку, Хмельницьку, Кіровоградській, Київській та Івано-Франківській областях.

По Львову ворог запустив 15 "Шахедів". Внаслідок атаки було частково зруйноване одне зі складських приміщень. У будівлі виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

У Хмельницькій області на місці ворожого удару працюють рятувальники. Тривають пошуки людини, яка може перебувати під завалами. Внаслідок обстрілів постраждала інфраструктура: понад 50 вікон вибито у навчальному закладі та понад 100 - у житлових будинках.

Внаслідок нічної атаки дронів на Знам'янку Кіровоградської області два житлові будинки зруйновані, а ще 28 - пошкоджені.

