Знам’янка після атаки дронів: з’явилися фото руйнувань

Внаслідок нічної атаки дронів на Знам'янку Кіровоградської області два житлові будинки зруйновані, а ще 28 - пошкоджені. У мережі показали кадри наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та пресслужбу Нацполіції області.

"У результаті ворожого удару на території Знам’янської громади зруйновано два приватних будинки, ще 28 - зазнали пошкоджень. Окрім того, ушкоджено об'єкти залізничної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, поранення отримали п’ятеро людей. Чотирьох із них госпіталізували, ще один постраждалий отримав медичну допомогу амбулаторно.

Наразі у Знам’янці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої дронової атаки.

На місці працюють рятувальники, поліцейські, комунальники та фахівці управління цивільного захисту. Вони допомагають людям, фіксують пошкодження та визначають обсяг відновлювальних робіт.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) та документує наслідки атаки.

Фото: наслідки атаки дронів на Знам'янку (t.me/kirovogradskaODA)