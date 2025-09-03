ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Знам’янка після атаки дронів: з’явилися фото руйнувань

Середа 03 вересня 2025 09:54
UA EN RU
Знам’янка після атаки дронів: з’явилися фото руйнувань Фото: наслідки атаки дронів на Знам'янку (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок нічної атаки дронів на Знам'янку Кіровоградської області два житлові будинки зруйновані, а ще 28 - пошкоджені. У мережі показали кадри наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та пресслужбу Нацполіції області.

"У результаті ворожого удару на території Знам’янської громади зруйновано два приватних будинки, ще 28 - зазнали пошкоджень. Окрім того, ушкоджено об'єкти залізничної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, поранення отримали п’ятеро людей. Чотирьох із них госпіталізували, ще один постраждалий отримав медичну допомогу амбулаторно.

Наразі у Знам’янці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої дронової атаки.

На місці працюють рятувальники, поліцейські, комунальники та фахівці управління цивільного захисту. Вони допомагають людям, фіксують пошкодження та визначають обсяг відновлювальних робіт.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) та документує наслідки атаки.

Фото: наслідки атаки дронів на Знам'янку (t.me/kirovogradskaODA)

Масована атак росіян 3 вересня

Усю ніч проти 3 вересня Росія атакувала регіони України дронами і ракетами.

Через ворожий російський обстріл країни та залізничної інфраструктури в Кіровоградській області постраждали четверо залізничників.

Також стало відомо, що понад 30 пасажирських поїздів курсують із запізненням.

Детальніше про наслідки комбінованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кіровоградська область Війна в Україні
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці