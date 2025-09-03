Дроны РФ ударили по критической инфрастуктуре: Нежин остался без света и воды

Комбинированный обстрел Украины

В ночь на 3 сентября российские войска нанесли удары ракетами и ударными дронами по Луцку, Хмельницкому, Кировоградской, Киевской и Ивано-Франковской областях.

По Львову враг запустил 15 "Шахедов". В результате атаки было частично разрушено одно из складских помещений. В здании возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать.

В Хмельницкой области на месте вражеского удара работают спасатели. Продолжаются поиски человека, который может находиться под завалами. В результате обстрелов пострадала инфраструктура: более 50 окон выбито в учебном заведении и более 100 - в жилых домах.

В результате ночной атаки дронов на Знаменку Кировоградской области два жилых дома разрушены, а еще 28 - повреждены.