Дроны РФ ударили по критической инфрастуктуре: Нежин остался без света и воды

Фото: Россия атаковала Нежин дронами (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Утром РФ беспилотниками ударила по критической инфраструктуре Нежинского района. В результате обстрела местные жители остались без света и частично без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нежинский городской совет и главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Утром 3 сентября российские войска нанесли удар дронами по Черниговской области. Вражеские беспилотники направили на объекты гражданской инфраструктуры.

В городе Нежин прогремели взрывы. Местные власти сообщали о работе сил противовоздушной обороны.

Несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание в критический объект. В результате без электроснабжения остались более 30 тысяч домохозяйств в Нежинском районе. Также в части Нежина отсутствует вода.

Для ликвидации последствий обстрела задействованы все необходимые службы.

 

Комбинированный обстрел Украины

В ночь на 3 сентября российские войска нанесли удары ракетами и ударными дронами по Луцку, Хмельницкому, Кировоградской, Киевской и Ивано-Франковской областях.

По Львову враг запустил 15 "Шахедов". В результате атаки было частично разрушено одно из складских помещений. В здании возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать.

В Хмельницкой области на месте вражеского удара работают спасатели. Продолжаются поиски человека, который может находиться под завалами. В результате обстрелов пострадала инфраструктура: более 50 окон выбито в учебном заведении и более 100 - в жилых домах.

В результате ночной атаки дронов на Знаменку Кировоградской области два жилых дома разрушены, а еще 28 - повреждены.

