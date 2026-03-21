Дрони-перехоплювачі України вже збили кілька безпілотників Ірану в Перській затоці, — BBC

16:55 21.03.2026 Сб
2 хв
Перші результати дронів-перехоплювачів вже продемонстровані
Едуард Ткач
Фото: дрон-перехоплювач Octopus (mod.gov.ua)

Україна нещодавно відправила на Близький Схід власних фахівців, щоб допомогти країнам у збитті іранських дронів. Наразі вже є перші результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Читайте також: Україна направила дрони та експертів для захисту баз США у Йорданії, - Зеленський

Матеріал видання побудований на темі українських дронів-перехоплювачів, а як відомо, Україна направила спеціалістів на Близький Схід з власними засобами протидії БпЛА. І наразі, за даними BBC, вже були успішні збиття над однією з країн в Перській затоці.

"Українські спеціалісти вже навіть здійснили декілька успішних злиттів іранських дронів в одній з країн того регіону", - пише видання.

Водночас стверджується, що прямий продаж і покупка українських безпілотників все ще заблоковані на рівні держави.

Опитані виробники дронів-перехоплювачів сказали, що отримали десятки комерційних пропозицій від країн Перської затоки і Близького Сходу, а також посередників.

Однак частина з них відмовились від подальших перемовин, оскільки отримали лист від СБУ на початку березня, в якому йшла мова про заборону експорту зброї на Близький Схід та можливу кримінальну відповідальність у разі порушення цього припису.

На думку виробників, відповідальність за вирішення питання має взяти на себе керівництво держави, бо президент України Володимир Зеленський вже публічно сказав, хотів би бачити не просто купівлю зброї, в певний бартер. Тобто, щоб Київ передавав дрони, а у відповідь отримував дефіцитні ракети до ППО Patriot.

Проте інші виробники вже зайшли у процедуру отримання дозволу на експорт своєї зброї. Зокрема, щонайменше дві великі компанії подали заявки до міжвідомчої з політики військового-технічного співробітництва та експертного контролю. Спочатку їх має розглянути комісія, а потім ДСЕК. Однак наразі руху у питанні немає, бо немає ні дозволу, ні прямої заборони на експорт від держави.

Допомога України на Близькому Сході

Нагадаємо, кілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Близькому Сході вже перебуває 201 український військовий експерт. При цьому ще 34 готові до розгортання.

До речі, за даними Axios, Україна намагалася продати США свої дрони-перехоплювачі ще 7 місяців тому. Причому мова йде про ті засоби, які вже перевірені і показали себе в боях. Тоді адміністрація Трампа відхилила пропозицію, але зараз змінила підхід.

Також ми писали, що армія США направила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops. Це ті дрони, які вже використовували українські військові.

США зняли санкції з іранської нафти, яка "застрягла" у морі, - Бессент
