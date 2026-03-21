Дроны-перехватчики Украины уже сбили несколько беспилотников Ирана в Персидском заливе, - BBC

Украина недавно отправила на Ближний Восток собственных специалистов, чтобы помочь странам в сбивании иранских дронов. Сейчас уже есть первые результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Материал издания построен на теме украинских дронов-перехватчиков, а как известно, Украина направила специалистов на Ближний Восток с собственными средствами противодействия БпЛА. И сейчас, по данным BBC, уже были успешные сбития над одной из стран в Персидском заливе.

"Украинские специалисты уже даже осуществили несколько успешных слияний иранских дронов в одной из стран того региона", - пишет издание.

В то же время утверждается, что прямая продажа и покупка украинских беспилотников все еще заблокированы на уровне государства.

Опрошенные производители дронов-перехватчиков сказали, что получили десятки коммерческих предложений от стран Персидского залива и Ближнего Востока, а также посредников.

Однако часть из них отказались от дальнейших переговоров, поскольку получили письмо от СБУ в начале марта, в котором шла речь о запрете экспорта оружия на Ближний Восток и возможной уголовной ответственности в случае нарушения этого предписания.

По мнению производителей, ответственность за решение вопроса должно взять на себя руководство государства, потому что президент Украины Владимир Зеленский уже публично сказал, хотел бы видеть не просто покупку оружия, а определенный бартер. То есть, чтобы Киев передавал дроны, а в ответ получал дефицитные ракеты к ПВО Patriot.

Однако другие производители уже зашли в процедуру получения разрешения на экспорт своего оружия. В частности, по меньшей мере две крупные компании подали заявки в межведомственную по политике военно-технического сотрудничества и экспертного контроля. Сначала их должна рассмотреть комиссия, а затем ГСЭК. Однако пока движения в вопросе нет, потому что нет ни разрешения, ни прямого запрета на экспорт от государства.