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Дрони "Мамай" прорвалися під бомбами й уразили російські танкери (відео)

10:08 16.07.2026 Чт
2 хв
СБУ та ВМС розкрили подробиці успішної операції
aimg Юлія Капітонова
Дрони "Мамай" прорвалися під бомбами й уразили російські танкери (відео) Фото: СБУ та ВМС провели нову успішну операцію (ssu.gov.ua)
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Служба безпеки України та Військово-морські сили змогли підбити російські танкери "Louise 1" та "Banda", що є частиною "тіньового флоту" ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.

Нова спільна операція СБУ та ВМС відбулася в Чорному морі. Цього разу під удари потрапили судна, які перебувають під санкціями України.

Для ураження ворожих танкерів були застосовані морські дрони "Мамай".

У СБУ пояснюють, що "Louise 1" залучений до транспортування російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС.

"Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн російської нафти марки Urals", - розповіли в спецслужбі.

Що стосується танкера "Banda", то він також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ і Находка.

До речі, спільну операцію СБУ та ВМС намагалася зірвати російська авіація. Вона не лише відкрила кулеметний вогонь, але й скидала бомби. Однак всі ці зусилля виявилися марними.

"Кожний удар по "тіньовому флоту" - це прямий удар по здатності рф продовжувати агресію. А кожне таке судно, як елемент воєнної машини рф, є законною ціллю", - наголосили в СБУ.

Раніше РБК-Україна розповідало про нові результати 40-денної операції СБУ.

Також ми писали, як за одну ніч було уражено 14 суден "тіньового флоту" РФ.

Ба більше, стало відомо, що Росія масово перекидає ППО з Арктики через атаки українських дронів.

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Війна Росії проти України Служба безпеки України тіньовий флот ВМС
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