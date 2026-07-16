Дрони "Мамай" прорвалися під бомбами й уразили російські танкери (відео)

Служба безпеки України та Військово-морські сили змогли підбити російські танкери "Louise 1" та "Banda", що є частиною "тіньового флоту" ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.

Нова спільна операція СБУ та ВМС відбулася в Чорному морі. Цього разу під удари потрапили судна, які перебувають під санкціями України.

Для ураження ворожих танкерів були застосовані морські дрони "Мамай".

У СБУ пояснюють, що "Louise 1" залучений до транспортування російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн G7 та ЄС.

"Судно вивозило продукцію з російських портів Балтійського та Чорного морів, вимикаючи систему автоматичної ідентифікації. Лише у 2026 році воно перевезло майже 3 млн тонн російської нафти марки Urals", - розповіли в спецслужбі.

Що стосується танкера "Banda", то він також транспортував російську сиру нафту з портів Усть-Луга, Керч, Новоросійськ і Находка.

До речі, спільну операцію СБУ та ВМС намагалася зірвати російська авіація. Вона не лише відкрила кулеметний вогонь, але й скидала бомби. Однак всі ці зусилля виявилися марними.

"Кожний удар по "тіньовому флоту" - це прямий удар по здатності рф продовжувати агресію. А кожне таке судно, як елемент воєнної машини рф, є законною ціллю", - наголосили в СБУ.