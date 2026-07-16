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Дроны "Мамай" прорвались под бомбами и поразили российские танкеры (видео)

10:08 16.07.2026 Чт
2 мин
СБУ и ВМС раскрыли подробности успешной операции
aimg Юлия Капитонова
Дроны "Мамай" прорвались под бомбами и поразили российские танкеры (видео) Фото: СБУ и ВМС провели новую успешную операцию (ssu.gov.ua)
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Служба безопасности Украины и Военно-морские силы смогли подбить российские танкеры "Louise 1" и "Banda", которые являются частью "теневого флота" врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.

Новая совместная операция СБУ и ВМС прошла в Черном море. В этот раз под удары попали суда, которые находятся под санкциями Украины.

Для поражения вражеских танкеров были применены морские дроны "Мамай".

В СБУ объясняют, что "Louise 1" привлечен к транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго стран G7 и ЕС.

"Судно вывозило продукцию из российских портов Балтийского и Черного морей, выключая систему автоматической идентификации. Только в 2026 году оно перевезло почти 3 млн тонн российской нефти марки Urals", - рассказали в спецслужбе.

Что касается танкера "Banda", то он также транспортировал российскую сырую нефть из портов Усть-Луга, Керчь, Новороссийск и Находка.

Кстати, совместную операцию СБУ и ВМС пыталась сорвать российская авиация. Она не только открыла пулеметный огонь, но и сбрасывала бомбы. Однако все эти усилия оказались тщетными.

"Каждый удар по "теневому флоту" - это прямой удар по способности России продолжать агрессию. А каждое такое судно, как элемент военной машины России, является законной целью", - подчеркнули в СБУ.

Ранее РБК-Украина рассказывало о новых результатах 40-дневной операции СБУ.

Также мы писали, как за одну ночь было поражено 14 судов "теневого флота" РФ.

Более того, стало известно, что Россия массово перебрасывает ПВО из Арктики из-за атак украинских дронов.

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